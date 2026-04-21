Premierul nu se teme de moțiune! Voi demonstra că România merge mai bine fără PSD!

„Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla, pentru că e o situație complicată, cu un Parlament pulverizat, în care e greu să faci majorități, pentru că unii se condiționează pe alții, dar știu câteva lucruri. România are nevoie de un guvern care să lucreze și, în această situație, dacă joi miniștrii PSD se retrag, suntem pregătiți să înlocuim acești miniștri cu titulari care rămân la celelalte ministere, în așa fel încât să continuăm activitatea guvernamentală”, a declarat Ilie Bolojan la Pro TV.

Întrebat despre posibilitatea unui guvern minoritar și despre susținerea parlamentară, premierul a spus că se pot obține rezultate mult mai bune decât dacă există „blocaje”.

„Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare la voturile din Parlament, dar în aceste zile în care va rămâne un guvern fără PSD, până se va depune o moțiune de cenzură, voi demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune decât în condițiile în care ai blocaje, ai frână în guvern, în condițiile în care miniștrii lucrează să facă performanță sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin, cu mai puțini miniștri și va da rezultate mai bune în perioada următoare, nu pentru a face comparații, pentru că este o necesitate pentru țara noastră”, a subliniat Bolojan.

Bolojan a afirmat că l-a informat pe președinte că nu va demisiona, susținând că problemele economice nu pot fi rezolvate printr-o simplă schimbare de premier.

„Am avut această discuție cu domnul președinte. L-am informat că nu voi demisiona, pentru că v-am spus, dacă ar fi o rezervă financiară și aș ști că schimbând o persoană toate lucrurile se rezolvă, dacă problemele României dispar, dacă există niște soluții pe care le are în sertar Partidul Social Democrat și dacă le pune pe masă, totul se va rezolva, dar n-au propus nicio soluție alta decât cele care au fost puse în practică de guvern, pentru că aici nu ai foarte multe soluții: ori crești venituri, ori scazi cheltuieli. Dacă aș ști că asta este situația, credeți-mă, mâine n-aș mai fi, dar nu este această situație și, cu bune, cu rele, am redus deficitul în această perioadă, am trecut România, împreună cu toți colegii care au fost în guvern, cu susținerea acestor partide, chiar dacă PSD în permanență a atacat guvernul din Parlament, din afară, și cred că avem obligația să ducem lucrurile mai departe și să menținem echilibrele financiare și să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare”, a precizat premierul.

Bolojan: Indiferent ce guvern va veni, spațiul bugetar este foarte mic

Aflat în direct, marți seara, la PRO TV, premierul Ilie Bolojan a declarat, că „spațiul bugetar” al următorului Guvern va fi unul redus, pe fondul deficitului generat de datorii.

„Am promis diferite drepturi, am majorat uneori salarii, uneori pensii, am tolerat pierderi la companii de stat și așa mai departe. Pe datorii din bani pe care nu i-aveam.

Ori pentru acele datorii acum plătim niște sume enorme și indiferent ce guvern va veni, spațiul lui bugetar este foarte mic și dacă aș știi că mâine vine un Guvern care are niște soluții să rezolve toate problemele, n-ar fi o problemă să plec mâine din această funcție”, a declarat Bolojan.

Acesta a precizat că deși are onoarea de a fi premierul României, funcția este „foarte dificilă”.

„E o funcție foarte dificilă și mai ales în condiții în care ai parteneri sau oameni în interior care nu-și țin cuvântul, care nu-și fac datoria, care participă la o întâlnire unde se stabilește ceva – după care în public spun lucruri total diferite – în care se joacă în permanență la ofsaid și cu frâna de mână trasă, nu este ușor să ții echilibrul într-o coaliție de patru partide cu istorii complicate într-o țară ca România, care se suprapune pe mai multe crize”, a declarat Bolojan.

Întrebat dacă acest tip de criză i-ar putea determina pe români să-și piardă încrederea în clasa politică, premierul Bolojan a precizat că „se va întâmpla parțial cu siguranță acest lucru”.

„Cu siguranță se va întâmpla parțial acest lucru, pentru că oamenii când te-au mandatat să fii în guvernare, ți-au cerut practic să-ți consumi energiile, nu pe lupte politice sterile, nu pe dinamitarea unui guvern, ci să-ți aloci energiile pe care le-ai pentru a face ceea ce trebuie pentru țară”, a declarat Bolojan.

Acesta a mai precizat că generând o astfel de criză politică, PSD „a aprins un fitil” și spune că în cazul în care situația se deteriorează, principalii pierzători vor fi cetățenii.

„Dacă lucrurile se deteriorează, din păcate, principalii perdanți vor fi cetățenii, pentru că așa cum vede și acum, în momentul în care Partidul Social Democrat a generat o astfel de criză, practic a prins un fitil fără să calculeze unde va detona acel fitil. Cu siguranță vor fi niște pierderi de la creșteri de costuri de finanțare pentru România, de la influență pe burse”, a declarat premierul.

Reamintim că PSD a retras, luni, sprijinul față de premierul Ilie Bolojan, în speranța că acesta își va părăsi funcția. Totuși, premierul a afirmat că nu va demisiona, iar marți, președintele Nicușor Dan se va consulta la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din coaliție, pentru rezolvarea actualei crize, păstrându-și, însă, rolul de mediator.

(sursa: Mediafax)