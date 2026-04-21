Bolojan începe negocierile pentru a rămâne la Palatul Victoria.Premierul caută susținere de la alte partide pentru a lăsa PSD în opoziție

Ilie Bolojan a declarat în conferință de presă, după ședința Biroului Permanent, că decizia a fost de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate „de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru guvern”.

„În acest sens, vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern în zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar. Responsabilitatea pentru perioada următoare este imensă, având în vedere presiunile și provocările pe care le avem în această perioadă”, a spus Bolojan.

Potrivit premierului, dintre cele mai importante probleme se numără finalizarea investițiilor în autostrăzi, în școli, în spitale, în anvelopări de blocuri, investiții finanțate din PNRR.

„Pentru a absorbi acești bani până la finalul lunii august este nevoie de un sprijin parlamentar, în așa fel încât să putem adopta legislația necesară pentru îndeplinirea jaloanelor și avem 3-4 proiecte de legi care trebuie adoptate până la sfârșitul sesiunii parlamentare, în așa fel încât să putem să facem această absorbție de fonduri și să finanțăm aceste lucrări importante de investiții. Pentru asta vom propune un moratoriu parlamentar, în așa fel încât, indiferent de culoarea politică, indiferent de modul în care vedem un lucru sau altul, România să nu piardă sumele importante și să putem finanța în continuare aceste lucrări. De asemenea este foarte important să menținem echilibrile bugetare pentru că tot ceea ce s-a câștigat cu necazuri pe care mulți români le-au avut în această perioadă poate fi anulat foarte ușor și o criză guvernamentală și politică, declașată în mod irresponsabil de către Partidul Social-Democrat, într-un context internațional complicat, în constrângerile bugetare pe care le avem, în condițiile efectelor negative, ale scumpirii carburanților și derivatelor din aceștia, îngreșăminte chimice, pot afecta economia României și pot afecta și cetățenii României, așa cum vedem că se întâmplă prin creșterea dobânzilor, prin scăderile bursiere și este important să avem un guvern stabil care să poată să păstreze încrederea în România și să facem ceea ce este nevoie pentru a crea condiții pentru țara noastră. Acestea au fost elementele de bază care țin de guvernare”, a mai spus Bolojan

Bolojan: Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD

Partidul Național-Liberal nu va mai fi într-o coaliție cu PSD, a anunțat marți președintele liberal Ilie Bolojan.

„Acum o lună de zile am adoptat o decizie prin care, văzând pașii și ceea ce făcea Partidul Social-Democrat, am solicitat acestuia și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală și în coaliție și am avertizat atunci că dacă se va declanșa o criză politică, Partidul Național-Liberal nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. Această decizie a fost revalidată astăzi”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful PNL a spus că, în condițiile crizei aflate în desfășurare, „decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu Partidul Social-Democrat”.

Ilie Bolojan spune că este vorba de „a rupe un anumit fel de a face politică care este unul defavorabil pentru România și pe care am crezut, la modul cinstit, în această perioadă, că îl putem îndrepta. Iar lucrurile care pentru noi nu sunt negociabile țin de corecta administrare a banului public, de eliminarea risipei, de o guvernare transparentă și corectă cu cetățenii, de a nu mai promite ceea ce nu putem oferi ca stat și a crea speranțe deșarte, de a elimina privilegii și sinecuri și de a guverna corect și cinstit pentru cetățenii noștri”.

Bolojan, despre Nicușor Dan în plină criză politică

Premierul Ilie Bolojan a declarat că îl consideră în continuare partener pe președintele Nicușor Dan, respingând indirect sugestia că acesta ar sprijini tacit planul PSD de înlocuire a sa din funcție. „În mod evident, da", a răspuns Bolojan, întrebat dacă relația de colaborare se menține.

Întrebat, marți, dacă, după un an de colaborare, îl mai consideră partener pe Nicușor Dan sau dacă are sentimentul că președintele sprijină tacit PSD, Bolojan a ales un răspuns ferm.

„Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan în această perioadă", a spus premierul.

Referitor la natura relației cu șeful statului, Bolojan a subliniat că cei doi au înțeles importanța cooperării.

„Ca oameni responsabili, înțelegem că pentru efecte maxime în reprezentarea României trebuie să lucrăm împreună", a afirmat premierul. El a descris colaborarea drept una eficientă și corectă pe durata mandatului său.

Întrebat direct dacă îl mai consideră partener pe Nicușor Dan în contextul crizei politice actuale, Bolojan nu a ezitat. „În mod evident, da", a răspuns premierul.

PNL a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan

Biroul Politic Național al Partidul Național Liberal (PNL) a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării și implementarea reformelor asumate prin programul de guvernare.

Liberalii își exprimă sprijinul pentru actualul executiv și pentru premierul Ilie Bolojan, subliniind necesitatea finalizării reformelor începute, într-un context economic și internațional dificil.

În document, PNL critică dur Partidul Social Democrat (PSD), acuzând formațiunea că ar provoca o criză politică „într-un moment critic pentru România”. Liberalii consideră această atitudine drept „un act de iresponsabilitate” și o „fugă de răspundere”, inclusiv în ceea ce privește întârzierile în absorbția fondurilor europene.

Totodată, PNL respinge „categoric” orice tentativă de abandonare a reformelor, în special a celor care vizează corectarea deficitului bugetar, avertizând că România nu își permite blocaje instituționale.

Rezoluția conține și un avertisment explicit: în cazul în care PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte din actuala coaliție de guvernare.

Liberalii resping, de asemenea, ultimatumul lansat de PSD și susțin că nu există motive pentru ca premierul să demisioneze.

În final, conducerea partidului îl mandatează pe Ilie Bolojan să continue, alături de echipa guvernamentală liberală, procesul de modernizare a statului, prin continuarea reformelor, eliminarea risipei și privilegiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene și asigurarea stabilității economice și politice.

Renegocierea coaliției cu PSD. Cum îi răspunde Bolojan lui Thuma

„Până la proba contrarie”, PNL a dat un vot pentru susținerea lui Ilie Bolojan ca premier, iar președintele PNL spune că are încredere în partid. Declarația vine după ce Hubert Thuma a spus că Bolojan poate renegocia coaliția cu PSD.

Ilie Bolojan a fost întrebat, marți, în conferință de presă, despre posibilitatea renegocierii coaliției cu PSD, așa cum a declarat anterior liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma.

„Constat că a fost un vot în unanimitate și întotdeauna în acțiune, în teren, se testează voturile. Dar până la proba contrarie, Partidul Național Liberal a dat niște voturi și acum o lună de zile și astăzi. Am încredere că este un partid care e responsabil și care înțelege că pentru a face o politică respectată de români trebuie să fii consecvent, trebuie să fii serios și trebuie să guvernezi bine atunci când ești în guvernare”, a răspuns Bolojan.

Hubert Thuma a ieșit din ședința Biroului Permanent al PNL și a declarat presei că îl susține în continuare pe Ilie Bolojan.

„Cred că Bolojan va rămâne premier. Văd o reconciliere cu PSD”, a spus Thuma.

Întrebat, totodată, cu ce mandat veți merge la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, Bolojan a spus că merge cu mandatul pe care l-a decis biroul politic.

Știre inițială: Ilie Bolojan a prezentat o radiografie dură a situației economice a României și a lansat un atac frontal la adresa partenerilor de guvernare de la PSD. Acesta a avertizat colegii din conducere că de deciziile luate în această perioadă depinde viitorul partidului.

Bolojan a tras un semnal de alarmă privind economia țării, subliniind că România nu se află pe o traiectorie stabilă, iar o criză guvernamentală era ultimul lucru de care țara avea nevoie.

„Deficitul trebuie corectat, bugetul pentru dobânzi înseamnă 2,9% din PIB. Deci din ținta de deficit, jumătate înseamnă doar dobânzi”, a explicat acesta, punctând că soluțiile sunt limitate: creșterea veniturilor sau reducerea cheltuielilor.

În privința reformelor structurale (n.r. salarizarea din autoritățile de reglementare, pensiile magistraților, reforma administrativă), liderul PNL a acuzat un blocaj constant.

„Pe măsură ce înaintam cu reformele am constatat că lucrurile înaintează tot mai greu, practic mergeam cu frâna de mână trasă.”, a spus Bolojan.

Discursul lui Ilie Bolojan a devenit extrem de tăios la adresa social-democraților, pe care i-a acuzat de ipocrizie, propagandă mincinoasă și de o atitudine de superioritate nejustificată. El a demontat discursul PSD conform căruia nu ar fi fost de acord cu anumite decizii guvernamentale, numind acest lucru o „tehnică de fugă de răspundere” pentru a găsi un vinovat de serviciu.

„Există la unii oameni din PSD un mental de „noi suntem un partid de 45%”, ca pe vremea lui Dragnea. Dar PSD nu mai are aceste procente. Acest mental „că nouă ni se cuvine” nu mai merge.”

Liderul liberal a lansat o săgeată directă către recentele scandaluri în care au fost implicați social-democrații.

„E greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri.”

„De ce fac ceea ce fac? Vor să meargă în Opoziție sau, dacă vor să guverneze, înseamnă că au nevoie de un PNL care să fie o anexă sau care să fie arondat PSD.”

Bolojan a mai precizat că tensiunile majore au apărut după ce PNL a început să blocheze finanțările nejustificate.

„Am aprins lumina în încăpere, am pus reflectoarele. Le-am zis: până nu vă faceți ordine, nu vă trec bugetele. Și asta evident că a deranjat.”

În ciuda atacurilor la adresa PSD, Ilie Bolojan a cerut partidului să dea dovadă de responsabilitate pentru a nu arunca țara în haos, recunoscând că liberalii nu pot lupta cu aceleași arme pe terenul retoricii.

„Dacă nu terminăm efectiv lucrările, nu va mai răspunde nimeni. La talentul de a minți nu putem intra în competiție cu ei. Nu avem acest talent. PNL trebuie să asigure această guvernare în aceste condiții, să facem ce ține de noi pentru a asigura o stabilitate”, a conchis premierul.

Un alt moment tensionat din ședința BPN l-a avut în prim-plan pe liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma. Potrivit stenogramelor, acesta a lansat un avertisment dur conducerii partidului cu privire la riscul izolării politice, aducând în discuție relația cu Nicușor Dan, cu UDMR, dar și ambiguitatea din relația cu Președintele României.

Intervenția sa, care l-a vizat direct pe Ilie Bolojan, a început cu o notă sarcastică legată de percepția publică dezastruoasă arătată de sondaje.

„O să încep cu o glumă, am văzut că ați fost la o ședință a organizației București și v-au întrebat cum rezistați la atacuri, ați spus că „atunci când te înjură unii, e ca o binecuvântare”. Dacă merg pe acest raționament, și uitându-mă pe sondaje având în vedere că 80% dintre români cred că țara noastră merge într-o direcție greșită, și probabil ne înjură, pot să constat că suntem un partid binecuvântat”, a ironizat Thuma.

Thuma i-a voalat lui Bolojan că a tolerat sau încurajat „războiul” pornit de unii colegi împotriva lui Nicușor Dan și i-a cerut clarificări privind colaborarea cu șeful statului.

„Suntem îngrijorați și suntem îngrijorați pentru că am vrea să știm care e relația dumneavoastră cu președintele României. Vă spun acest lucru pentru că am văzut în ultimul timp colegi care-l atacă constant pe Nicușor Dan, că președintele României nu e asumat, nu își asumă relația cu dumneavoastră și nu înțeleg cum am ajuns aici. Pentru că și-a asumat relația cu noi când a acceptat să fiți premierul României”, a punctat Thuma în ședință.

Pentru a sublinia pericolul strategiei actuale de alienare a aliaților de dreapta, liderul PNL Ilfov a făcut o paralelă istorică cu declinul Partidului Democrat din perioada Traian Băsescu:

„Ce mă îngrijorează cel mai mult e faptul că PNL merge pe o politică de izolare, o izolare pe care a făcut-o PD tot când Băsescu era președintele României. PD în 2009 a câștigat alegerile, s-a izolat și la următoarele alegeri scorul a fost de 12 la sută, au scăzut cu 65%. Dacă continuăm și noi această politică de izolare, nu știu unde vom ajunge.”

În finalul intervenției, Thuma a criticat ieșirile publice ale apropiaților conducerii PNL la adresa foștilor parteneri de guvernare, oferind exemplul lui Vlad Gheorghe.

„Mă refer și la declarația consilierului dumneavoastră, Vlad Gheorghe, care acum câteva zile nu avea altceva de făcut decât să-l atace pe Kelemen Hunor, n-am înțeles motivul. UDMR este partenerul nostru de 20 de ani de zile. Izolarea asta a noastră nu ne duce nicăieri”, a conchis Thuma.

(sursa: Mediafax)