Ilie Bolojan susține că Nicușor Dan nu i-a cerut demisia: am discutat cu dânsul, vom mai discuta

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu își va da demisia în cazul în care PSD îi va retrage sprijinul. De asemenea, șeful Guvernului a dezvăluit că nici președintele României nu i-a cerut să demisioneze în timpul unui interviu acordat duminică seara postului B1TV.

„Nu”, a răspuns Ilie Bolojan la întrebarea privitoarea la o eventuală cerere de demisie din partea lui Nicușor Dan.

„Am discutat cu dânsul despre această chestiune, vom discuta cu siguranță în următoarele zile despre criza care se prefigurează”, a adăugat Ilie Bolojan.

PSD va decide luni dacă retrage sau nu sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online.

