Ilie Bolojan a ajuns la Parlament unde se va da votul pe moțiunea de cenzură

Ilie Bolojan a venit la Parlament însoțit de președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Premierul nu a răspuns la nicio întrebare pusă de jurnaliști.

„Vă rog să fiți politicoși, am spus că nu fac declarații pe holurile Parlamentului”, a spus Bolojan.

În momentul în care a trecut prin dreptul parlamentarilor SOS, premierul a fost huiduit.

Moțiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost citită săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterea și votul au fost programate pentru marți, 5 mai, de la ora 11.00, iar votul este secret, cu bile.

(sursa: Mediafax)