Bolojan prezintă planul pentru PNRR: reforme la ANAF, urbanism, funcționari publici și integritate

Șeful Executivului a precizat că Guvernul a avut ultima ședință înainte de dezbaterile parlamentare și a transmis că majoritatea proiectelor sunt pregătite pentru a fi discutate și adoptate fără obstacole majore, întrucât au fost deja analizate în comisiile de specialitate.

Bolojan: „Sunt șase capitole importante” din PNRR care ajung în Parlament

În debutul declarației de presă, Ilie Bolojan a explicat că Executivul a încheiat pregătirile pentru una dintre cele mai importante etape legislative din acest an, cea în care Parlamentul va analiza reformele asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

„Am avut astăzi ultima ședință de guvern înainte de sesiunea extraordinară a Parlamentului în care discuțiile vor fi pe proiectele din PNRR. Sunt șase capitole importante care corespund unor proiecte care au fost depuse în Parlament. Cu excepția unuia, celelalte pot fi dezbătute fără probleme și eventual aprobate.”

Declarația vine într-un moment decisiv pentru implementarea PNRR, în condițiile în care respectarea calendarului de reforme este esențială pentru deblocarea fondurilor europene destinate României.

Recompense pentru angajații ANAF și ai Vămii care aduc încasări suplimentare la buget

Primul proiect prezentat de premier vizează modificarea sistemului de stimulare a angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală, prin introducerea unor recompense acordate în funcție de rezultatele obținute în combaterea evaziunii fiscale și creșterea încasărilor la bugetul de stat.

„Un proiect depus care nu are probleme e recompensarea personalului din ANAF și Vamă pentru încasările suplimentare pe care le vor realiza ca să fie combătută evaziunea fiscală și să fie încasări mai mari la buget. Proiectul este avizat de comisie și nu are probleme.”

Executivul consideră că măsura poate contribui la eficientizarea activității instituțiilor fiscale și la reducerea pierderilor generate de evaziunea fiscală.

Schimbări pentru cariera funcționarilor publici

Un alt proiect important privește reorganizarea carierei funcționarilor publici, prin introducerea unor reguli mai clare privind evoluția profesională și standardele de performanță din administrația publică.

Potrivit premierului, inițiativa aparține Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și ar putea suferi unele ajustări în Parlament.

„Al doilea e legat de cariera personalului din administrație. Este un proiect propus de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Vor mai fi probabil observații în așa fel încât să se clarifice modul în care putem avea o carieră predictibilă a funcționarilor publici și standarde cât mai înalte în administrație.”

Reforma urmărește creșterea profesionalizării administrației și asigurarea unui sistem mai predictibil pentru angajații din sectorul public.

Codul Urbanismului, unul dintre cele mai importante proiecte legislative

Printre reformele considerate strategice se află și noul Cod al Urbanismului, un proiect aflat în dezbatere la Comisia pentru Administrație din Camera Deputaților.

Premierul a subliniat că impactul financiar estimat al acestei reforme este de aproximativ 970 de milioane de euro și a anunțat una dintre cele mai importante modificări privind autorizarea construcțiilor din București.

„Al treilea proiect este Codul Urbanismului. Un proiect cu impact mare. Are un impact de 970 de milioane de euro. E în dezbatere la Comisia de Administrație de la Camera Deputaților, există un acord ca modificările la proiect să se facă astfel încât de la 1 ianuarie 2028, eliberarea autorizațiilor de construire din Capitală să se facă nu de primăriile de Sector, ci de Primăria Generală.”

Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, competențele privind emiterea autorizațiilor de construire în București vor fi centralizate la nivelul Primăriei Generale începând cu anul 2028.

Reforma privind decarbonizarea și modificările la legislația ANI

Ilie Bolojan a precizat că pe agenda Parlamentului se află și proiectul privind decarbonizarea, una dintre reformele asumate prin PNRR pentru accelerarea tranziției energetice și reducerea emisiilor de carbon.

„Un al patrulea proiect este legat de decarbonizare.”

De asemenea, Executivul propune modificări în domeniul incompatibilităților și al legislației privind Agenția Națională de Integritate.

„Un alt domeniu important este cel legat de incompatibilități și de Agenția Națională de Integritate, unde avem un proiect depus de domnul ministru și senator Predoiu.”

Bolojan: Proiectul privind salarizarea nu e finalizat; ar urma să fie dezbătut în Parlament într-o altă sesiune extraordinară

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi seara că proiectul de lege privind salarizarea în sistemul public nu este încă finalizat şi ar urma să facă obiectul unor dezbateri într-o altă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, separat de celelalte proiecte de lege aferente unor jaloane din PNRR care urmează să fie discutate săptămâna viitoare în Parlament.



„Am avut astăzi ultima şedinţă de guvern înainte de sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare, în care discuţiile vor fi calate pe proiectele din PNRR. Şi am făcut o trecere în revistă a acestora, având în vedere impactul lor, câteva miliarde de euro, finanţarea lucrărilor la autostrăzi, la spitale, la calea ferată, în toate localităţile din România, şi, de asemenea, miza importantă pentru România. Deci săptămâna viitoare este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar şi al aprobării legilor din PNRR", a precizat Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.