Ilie Bolojan avertizează: România nu își mai permite salarii mai mari la stat fără reduceri de personal. Guvernul pregătește o nouă reformă a salarizării

Bolojan pune presiune pe ministere și bugetari: „39% din veniturile statului merg pe salarii”. Urmează decizii cruciale pentru PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a lansat unul dintre cele mai dure avertismente privind viitorul sistemului bugetar din România. Într-o conferință de presă susținută la București, șeful Executivului a declarat că statul nu mai poate susține creșteri consistente ale salariilor din sectorul public fără măsuri de reducere a cheltuielilor și a numărului de angajați.

Declarațiile vin într-un moment extrem de sensibil pentru economia României, în contextul presiunilor uriașe generate de deficitul bugetar, costurile ridicate ale datoriei publice și obligațiile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit premierului, actualul sistem de salarizare este afectat de dezechilibre acumulate în ultimii ani, după multiple majorări acordate diferențiat și decizii ale instanțelor care au modificat grilele salariale fără o legătură directă cu productivitatea muncii.

„Aș vrea să fac câteva considerații legate de această legislație privind salarizarea, pentru că, inevitabil, va fi un subiect pe agenda publică în următoarea lună de zile. Așa cum știți, avem un angajament luat de guvernările anterioare de a veni cu o modificare a legii salarizării, în așa fel încât salariile în sectorul public să fie stabilite în mod transparent.

Astăzi, având diferite intervenții de-a lungul anilor, care au însemnat majorări arbitrare în anumite sectoare sau decizii ale instanțelor care au schimbat sistemele de salarizare, este nevoie, de asemenea, de o corelare a salarizării din sectorul bugetar cu productivitatea muncii, de asigurarea unei echități în acest sector și de un nivel de salarizare care să țină cont de posibilitățile reale ale economiei noastre și de contextul în care ne găsim”, a declarat premierul interimar.

Aproape 40% din veniturile statului merg pe salariile bugetarilor

Șeful Guvernului a prezentat și cifrele care stau la baza viitoarei reforme. Potrivit acestuia, România are în prezent aproximativ 1,28 milioane de posturi în sectorul public, iar costurile salariale au ajuns la un nivel pe care statul îl consideră greu de susținut.

Bolojan a explicat că România se află într-o situație paradoxală la nivel european: are printre cele mai mici venituri fiscale din Uniunea Europeană, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale raportate la aceste venituri.

„Astăzi avem, orice s-ar spune, cheltuieli salariale într-o anvelopă totală care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile acestei țări, raportate la veniturile bugetare pe care le avem.

Avem 1.280.000 de posturi în sectorul public în România, conform datelor colectate de Ministerul Finanțelor la sfârșitul anului trecut. Avem politici salariale care sunt decuplate de dinamica productivității muncii. Ce constatăm? Că decalajul de salarizare dintre sectorul public și cel privat se adâncește.

Nu în ultimul rând, avem o situație în care România are printre cele mai mici venituri fiscale din Uniunea Europeană, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale în sectorul bugetar ca procent din veniturile fiscale. Astfel, din fiecare leu colectat în România, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar”, a spus Ilie Bolojan.

Guvernul admite că există doar două variante: majorări mici sau concedieri

Premierul a explicat că actuala anvelopă salarială depășește deja pragul considerat sustenabil de Guvern. În prezent, cheltuielile de personal reprezintă 8,1% din PIB, ceea ce înseamnă aproximativ 166 de miliarde de lei anual.

În acest context, Executivul ia în calcul doar două scenarii pentru viitoarea lege a salarizării: fie creșteri salariale limitate, fie reduceri de personal pentru a crea spațiu bugetar necesar unor corecții mai consistente.

„Constrângerile țin de păstrarea anvelopei salariale ca pondere din PIB la un nivel care să se situeze foarte puțin peste 8%. Astăzi avem 8,1% din PIB și nu vom putea avea o pondere mai mare în anii următori, pentru că efectiv nu ne putem permite.

Prin urmare, creșterile care pot fi făcute începând de anul viitor trebuie să țină cont de aceste date și nu avem decât două posibilități reale: fie o corecție de amplitudine mică, dacă nu este afectat numărul de angajați din sectorul public, fie, dacă se doresc corecții mai mari și reducerea inechităților, singura soluție este reducerea bazei de cheltuieli publice, adică reducerea de personal acolo unde nu se justifică”, a declarat premierul.

Două săptămâni decisive pentru fondurile din PNRR

În aceeași conferință, Ilie Bolojan a vorbit și despre situația absorbției fondurilor europene prin Comisia Europeană și despre riscurile pe care România le are dacă nu finalizează rapid reformele asumate.

Premierul a anunțat că Executivul trebuie să închidă urgent negocierile privind jaloanele din PNRR pentru ca România să poată primi tranșa de 2,6 miliarde de euro validată de Comisia Europeană.

„E un lucru important pentru România, ne asigură fluxurile de plăți începând cu luna iunie, în așa fel încât să putem plăti constructorii și beneficiarii noștri. Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene”, a afirmat Bolojan.

Acesta a avertizat că următoarele două săptămâni sunt decisive pentru absorbția fondurilor și pentru evitarea unor penalități majore.

„Absorția fondurilor din PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României din acest an și chiar dacă în aceste zile Guvernul este interimar, de ceea ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni va depinde într-o mare măsură dacă vom putea face absorbția sau nu le vom face”, a conchis premierul interimar.

