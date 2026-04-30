Ilie Bolojan despre suspendarea lui Nicușor Dan: „Acțiuni de genul acesta ar fi posibile”

Bolojan avertizează asupra unui scenariu radical în politica românească

În plină criză politică, declarațiile liderului PNL, Ilie Bolojan, aduc în prim-plan un posibil scenariu extrem: suspendarea președintelui Nicușor Dan. Lipsa de încredere în PSD și tensiunile tot mai mari dintre partide alimentează incertitudinea din scena politică.

Bolojan: „Nu pot exclude astfel de scenarii”

Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o intervenție la Rock FM, că nu poate exclude posibilitatea apariției unor acțiuni politice radicale, inclusiv suspendarea președintelui Nicușor Dan. Afirmația vine pe fondul unei perioade marcate de instabilitate și conflicte între principalele forțe politice.

„Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine. Dar, la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spaţiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură şi prin limbajul dublu, nu te poţi baza pe astfel de afirmaţii”.

Declarația liderului liberal subliniază o deteriorare evidentă a relațiilor politice și o neîncredere profundă în partenerii de dialog.

Critici dure la adresa PSD și a conducerii sale

Bolojan și-a argumentat poziția printr-o serie de exemple care, în opinia sa, demonstrează lipsa de coerență și predictibilitate a Partidului Social Democrat. El a invocat declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, făcute la Bruxelles, în care acesta excludea orice colaborare cu AUR.

Ulterior, însă, situația politică a evoluat diferit, iar PSD a inițiat o moțiune de cenzură alături de partidul condus de George Simion, fapt care a generat reacții critice din partea liberalilor.

„Cel puţin ăsta e punctul meu de vedere şi nu are legătură cu persoana mea, ci doar cu ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Doar trebuie să faci o analiză. Gândiţi-vă că am spus, domnul Grindeanu s-a dus la Bruxelles şi are declaraţiile dânsului că nu va fi niciun fel de colaborare cu AUR. Şi astăzi, prin ceea ce se întâmplă, se invalidează total această declaraţie. Şi aşa mai departe. Putem să luăm foarte multe situaţii de genul acesta şi, aşa cum v-am spus, nu te poţi baza pe astfel de angajamente”.

Reacția lui Nicușor Dan: „Nu e o chestiune serioasă”

În acest context tensionat, președintele Nicușor Dan a respins ideea unei eventuale suspendări, catalogând-o drept nefondată. Într-o declarație recentă, acesta a subliniat că acțiunile sale au fost în deplină conformitate cu prevederile Constituției.

Potrivit acestuia, scenariul suspendării nu are o bază reală și nu reflectă o amenințare concretă în acest moment.