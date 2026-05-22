Ieftiniri de vacanță, în Marea Britanie

Cea mai importantă măsură este reducerea pe perioada vacanței de vară a TVA de la 20% la 5% pentru biletele în parcuri de distracție, grădini zoologice, muzee, cinematografe, teatre, concerte, centre de joacă, precum și pentru meniurile pentru copii din restaurante și cafenele.

De asemenea, copiii între 5 și 15 ani vor circula gratuit cu autobuzele locale în luna august.

Măsurile sunt luate în contextul scumpirilor accelerate la carburanți, energie și alimente, generate inclusiv de războiul din Iran, care afectează lanțurile de aprovizionare și costurile de transport. Autoritățile se tem că în lunile următoare facturile și prețurile din magazine vor continua să crească.

În paralel, guvernul va reduce taxele de import pentru peste 100 de produse alimentare, inclusiv biscuiți, ciocolată, fructe uscate și nuci, în speranța că măsura va încetini creșterea prețurilor. Totuși, autoritățile admit că nu pot garanta ieftiniri, deoarece comercianții decid prețurile finale.

Premierul și ministrul de Finanțe încearcă și să calmeze nemulțumirea populației, în condițiile în care economia britanică încetinește, iar încrederea consumatorilor și a companiilor este în scădere. Datele publicate recent arată că activitatea economică din Marea Britanie s-a contractat pentru prima dată în ultimul an.

Reprezentanții industriei ospitalității salută măsurile, considerând că acestea pot încuraja turismul intern și consumul în perioada verii. Organizațiile sociale și sindicatele spun însă că ajutorul este insuficient și nu rezolvă problemele grave legate de datoriile la energie și de presiunea financiară asupra familiilor vulnerabile.