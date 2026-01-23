Impozitul pe proprietate la valoarea de piață din 2027: Bolojan promite că taxele NU cresc automat

Premierul Ilie Bolojan a clarificat vineri, la Radio România Actualități, reformele fiscale majore din România. De la 1 ianuarie 2027, impozitul pe proprietate se va calcula pe baza valorii reale de piață a imobilelor, conform angajamentelor din PNRR. Asta înseamnă adio grilelor contabile învechite – bine ai venit la un sistem european modern!

„Nu vor urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR, s-a angajat că va pregăti un model de calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piață”, a afirmat Bolojan. Ministerul Finanțelor lucrează deja cu Banca Mondială la un soft inteligent care analizează mii de tranzacții imobiliare anual.

Cum funcționează noul soft pentru impozite imobiliare?

Softul va estima automat prețurile de piață pe zone precise: Militari din București, cartiere din Timișoara sau Iași, chiar și în comune rurale. „Anul acesta am încercat să venim cu o formulă care să se apropie de valoarea de piață medie din România. În momentul în care acest soft, care este în lucru la Ministerul de Finanțe, printr-o colaborare cu Banca Mondială, va fi finalizat în acest an, el va primi date din piață”, explică premierul.

Primăriile vor ajusta ratele de impozitare pentru a menține nivelul taxelor similar cu 2026. „Deci nu e vorba de o creștere, e vorba pur și simplu de o rafinare, de o granulare a acestor date pe care astăzi nu le avem. Lucrăm la ele”, adaugă Bolojan. Atenție însă: cu autonomia fiscală, unele primării ar putea profita de baze mai mari (peste 500 euro/mp în orașe mari) fără să taie procentul.

Impozite pe mașini 2026: an de tranziție cu focus pe poluare

Bolojan a vorbit și despre impozitele pe mașini, valide în 2026 ca an de test. Schema actuală penalizează poluatorii și avantajează electricii/hibridele, dar premierul vrea echitate. „Impozitele pe mașini respectă acest principiu, în sensul că pe lângă impozitele pe proprietare de care erau de care erau scutite până anii trecuți mașinile electrice, se aplică anumite discount-uri pentru mașinile care nu poluează și anumite penalizări pentru mașinile mai vechi sau care poluează”.

„(...) acesta este un an de tranziție și după ce vom vedea cum se aplică aceste impozite la mașini, pe parcursul acestui an, vor fi analizate aceste scheme de impozitare, în așa fel încât dacă se constată că anumite lucruri nu funcționează așa cum ar trebui, cât mai echitabil, cât mai corect, lucrurile să fie în bună regulă”. Bolojan critică scutirile excesive: „Excepțiile pe care le-am făcut în acești ani ne-au distrus bazele de impozitare”. Un Tesla scump nu trebuie să plătească ca un diesel vechi – iar toți șoferii trebuie să contribuie la asfaltul drumurilor.

Mediafax