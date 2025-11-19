Deputatul Ionuț Stroe: Băgăm politica în vestiarul echipelor sportive

„La inițiativa AUR, POT și SOS, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care ponderea sportivilor români participanți la competițiile sportive naționale oficiale . Nu comentez acest procent, dar riscăm să devenim unul din puținele state din lume care bagă politica în vestiarul echipelor sportive. Pe scurt, o lege prin care politicul decide cine are voie să joace și cine nu, pe criterii de cetățenie”, susține Ionuț Stroe într-o postare pe Facebook.

El spune că „este o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă și care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare”.

Ionuț Stroe spune că nu va crește nivelul de performanță și calitatea sportivilor români dacă aceștia vor fi impuși titulari în echipele sportive: „Asta se obține investind în copiii români care fac sport, în academiile unde se formează, în programe naționale de sprijin ale activităților sportive, în școli de antrenori și în infrastructură sportivă. Nu dacă le anulăm dreptul de muncă în România, cu atât mai mult celor comunitari, partenerilor noștri din UE care au aceleași drepturi ca noi”.

De asemenea, el arată că legea încalcă libera circulație a forței de muncă în Uniunea Europeană.

„Pe scurt, introduce o formă de discriminare pe bază de cetățenie. N-aș vrea vreodată ca sportivii români dintr-o altă țară membră a UE să fie discriminați și trimiși acasă printr-o lege similară adoptată de alt stat european. Dar din fericire, e puțin probabil să se întâmple asta într-o țară civilizată. Pentru că dreptul de a munci liber oriunde în Europa este garantat de tratatele și dreptul muncii în UE. Singura diferențiere existentă în legislația europeană acceptată în toate statele democratice este între comunitari și extracomunitari, dar competența în a stabili numărul sportivilor extracomunicatari pentru fiecare disciplină în parte aparține federațiilor naționale prin regulamentele sportive ale competițiilor. Nu parlamentelor, nu politicului. Nu statul trebuie să stabilească lotul de jucători al unei echipe printr-o lege”

Stroe mai arată că legea transmite un mesaj toxic investitorilor și finanțatorilor din sport și că va reduce competitivitatea echipelor românești.

„Îmi doresc cât mai mulți sportivi români valoroși in echipele romanesti, performanți, bine pregătiți, dar acest lucru nu-l realizezi anulând dreptul de a juca. Sprijinul real pentru sportul românesc se face în cu totul alt mod, nu prin reguli patriotarde”, adaugă Ionuț Stroe.

AUR a anunțat miercuri că propunerea legislativă inițiată de deputații Ciprian-Constantin Paraschiv, Coman Dragoș-Florin și Monica Iagăr, a fost adoptată în Parlamentul României.

„Mă uit în Parlament și văd parlamentari mult mai tineri decât mine, care aveți copii mici și nu aș vrea ca acestora să li fie frânte aripile dacă vor face un sport de performanță din cauza impresarilor, din cauza jucătorilor străini obscuri și din cauza, poate, a banilor negrii care se învârt în jurul acestui menaj. Blazonul fiecărei federații îl reprezintă echipa națională”, a declarat deputatul Ciprian Paraschiv în plenul Camerei Deputaților.

AUR transmite că a apărat și a consolidat principiile introduse inițial prin „Legea Novak”, „principii confirmate de Înalta Curte de Casație și Justiție ca fiind legitime și necesare. Decizia Curții a demonstrat că drumul pe care l-am ales este unul corect: cluburile trebuie să ofere șansa reală sportivilor români de a evolua pe teren, nu doar pe hârtie”.

Reprezentanții partidului arată, într-un comunicat, că sportul românesc poate fi din nou o pepinieră pentru performanță și mândrie națională, nu o mașină de făcut bani pentru grupuri de interese și importatori de jucători.

(sursa: Mediafax)