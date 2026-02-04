Kelemen Hunor: „S-a ajuns la linia roșie”. Certurile în coaliție sunt o tradiție românească

Întrebat, la Europa FM, dacă s-a ajuns la linia roșie, Kelemen a răspuns: „Da, acum asta se vede, că trebuie să deschizi supapa. Presiunea a fost foarte mare”.

Kelemen Hunor a declarat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre posibilitatea revenirii asupra noilor taxe locale prin ordonanță de urgență. Premierul nu a refuzat, dar a cerut timp pentru analiză. Corecția este un semn de înțelepciune, nu de slăbiciune, susține Kelemen.

Liderul UDMR afirmă că în ședințele de coaliție nu au fost discutate detaliile tehnice ale noilor taxe locale, ci doar direcția politică.

Întrebat dacă știa care va fi impactul creșterii taxelor, Kelemen a răspuns: „Nu am intrat în toate detaliile tehnice, fiindcă în coaliție, direcția politică, deciziile politice sunt discutate și apoi cei care trebuie să pună în aplicare deciziile politice se ocupă de partea tehnică".

Întrebat dacă nu au existat probleme de comunicare în interiorul guvernului, unde UDMR are miniștri, Kelemen Hunor a explicat: „Trebuie să înțelegeți cum funcționează un guvern. Taxele sunt făcute de Ministerul de Finanțe. Nu sunt făcute de Ministrul Culturii. Nu sunt făcute de Ministrul Dezvoltării”.

Referitor la necesitatea corectării impozitelor, liderul UDMR a declarat: „Politic, când vezi că ai o problemă, trebuie să ai puterea de a corecta acea problemă dacă ai greșit. Nimeni nu are doar decizii perfecte. Nici premierul, nici ministrul, nici președintele, nimeni. Și dacă ai văzut că există o problemă în societate, în politic trebuie să ai puterea, curajul de a corecta acea greșeală”.

„Nu e vorba de un semnal de slăbiciune, ci un semnal de înțelepciune, de responsabilitate, de maturitate”, a adăugat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă premierul Bolojan l-a anunțat despre vreo decizie, Kelemen Hunor a răspuns: „Am discutat cu premierul Bolojan în cursul zilei de azi și nu a refuzat, nu a spus nu. A zis . Să vedem cum putem reveni asupra acestor decizii. Și nu se poate altfel decât printr-o ordonanță de urgență".

„A fost premierul deschis, m-a ascultat, am adus toate argumentele posibile și imposibile și a zis că are nevoie de un pic de timp să analizeze această situație. Deci atâta pot să vă spun în acest moment că am constatat că există o deschidere”, a precizat liderul UDMR.

Întrebat dacă lipsa corectării ar putea duce la ruptură în coaliție, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu, asta este problema. Deci asta trebuie analizat de alții, nu de mine. Deci eu, în acest moment, văd o problemă în societate și ca om politic care mă simt responsabil față de fiecare cetățean, de fiecare om, încerc să caut o soluție”.

„Avem timp. Săptămâna viitoare se poate da o ordonanță de urgență sau peste două săptămâni, că bugetele nu sunt aprobate. Bugetul național nu e aprobat, bugetele locale, sigur, vor fi aprobate după aprobarea bugetului național. Deci mai e timp de a ajunge la o corecție necesară”, a spus Kelemen.

Chestionat despre atmosfera din coaliție, Kelemen Hunor a răspuns: „Exact așa cum văd eu toate coalițiile din 97. Nu e nicio diferență. Vă dați seama că sunt patru formațiuni politice și grupul minorităților naționale într-o coaliție. Există viziuni diferite despre România, despre viitorul României. Toate sunt legitime. Unanimități nu vor exista”.

„E o tradiție românească. Deci în România așa se guvernează, că e bine, că e rău, e o altă discuție, dar să nu facem că până acum totul a mers perfect din 90, și acum, brusc în 2025, această coaliție nu se înțelege sau există certuri”, a adăugat liderul UDMR.

Întrebat cum îl vede pe Ilie Bolojan în rolul de premier, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu are o treabă ușoară”.

Referitor la speculațiile despre schimbarea lui Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a spus: „Eu nu merg după zvonuri și după ce se spune pe la colțuri. Nu este treaba mea. Nu m-am specializat nici în PNL, nici în PSD. Nu am competențe să discut eu ce e în partide. Nu sunt tătucul coaliției".

La întrebarea dacă se teme guvernul de o moțiune de cenzură, liderul UDMR a răspuns: „Nu. Deci au fost încercări, de câteva ori vor mai fi și în această sesiune. Nu”.

Kelemen Hunor: Trebuie un raport despre anularea alegerilor. Altfel va fi dezastru

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că singura soluție viabilă pentru a închide discuția despre anularea alegerilor prezidențiale este un raport. Credibilitatea României este în joc și că fără clarificări, țara va fi dată ca exemplu negativ în rapoartele internaționale.

Referitor la evoluția președintelui Nicușor Dan pe scena internațională, Kelemen Hunor a spus, la Europa FM: „De la sfârșitul anului trecut are echipă, echipa președintelui s-a întregit și sper că încet, încet vom vedea și rezultatele. Este o zonă unde lucrurile nu se întâmplă foarte, foarte repede și ai nevoie de timp ca să schimbi o direcție”.

Liderul UDMR a precizat că președintele este cel care conduce politica externă, împreună cu ministrul de Externe și cu premierul. „Problema cea mai mare este că în continuare despre politica externă a României nu se comunică, nu se vorbește, cum a fost în perioada lui Iohannis. Din punctul meu de vedere, dacă nu explică cineva poziția României în anumite dosare importante, atunci oamenii creează scenarii apocaliptice sau teorii ale conspirației", a adăugat Kelemen Hunor.

Referitor la declarația președintelui Nicușor Dan despre raportul Congresului SUA privind anularea alegerilor, Kelemen Hunor a răspuns: „Noi în societate, în continuare, avem această dezbatere despre anularea alegerilor din 2024. Avem o problemă în interiorul României. După aceea avem o problemă cu partenerul nostru strategic, cu Statele Unite”.

„Rămânem în memoria instituțională a Congresului, a Departamentului de Stat, administrației. Și dacă pleacă, la un moment dat, administrația actuală, și dacă vine o altă administrație, acolo rămânem în memoria instituțională. Credibilitatea noastră este în joc, credibilitatea României", a explicat liderul UDMR.

Referitor la soluție, Kelemen Hunor a spus: „În acest moment singura soluție viabilă este un raport din partea Parlamentului. Suntem în întârziere. Serviciile secrete nu o să vină niciodată cu niciun raport. Haideți să stabilim acest lucru că nu e treaba lor. Președintele nu poate să vină cu mai mult fiindcă el coordonează activitatea serviciilor secrete".

„Printr-un control parlamentar asupra SRI-ului, sau printr-o comisie specială, asta poate fi stabilită, este în interesul statului român să facă lumină”, a adăugat Hunor.

Când i s-a solicitat să precizeze dacă va propune el însuși un astfel de raport parlamentar, Kelemen Hunor a răspuns: „Au propus deja alții, nu trebuie să propun eu. Eu vorbesc despre o logică instituțională. Dacă Parlamentul reușește să aducă un raport votat de majoritatea parlamentarilor, un raport bine fundamentat, după o analiză foarte serioasă, atunci eu cred că putem închide acest subiect, atât în România, cât și spre exterior”.

„Dacă nu vom face acest lucru, din când în când ne vom trezi cu rapoarte preliminare, cu rapoarte adoptate, rapoarte bipartizane, dar România va fi dată ca un exemplu negativ și e vorba de credibilitatea României", a avertizat liderul UDMR.

Kelemen a fost întrebat cine blochează un astfel de demers și de ce nu s-a făcut până acum. El a răspuns: „La această întrebare nu pot să răspund. Nu am informațiile necesare să spun că blochează cineva sau nu blochează cineva”.

Referitor la întârzierea nominalizării conducerii civile a serviciilor secrete, Kelemen Hunor a explicat: „La SIE nu există nicio întârziere. Acolo există un director civil. Pe partea cealaltă există o problemă de aproape 3 ani. În mai, în iunie se împlinesc 3 ani de când a plecat fostul director Eduard Hellwig. Acolo trebuie făcută o nominalizare”.

„Trebuie lăsat președintele, fiindcă potrivit Constituției, conform legilor în vigoare, e singurul care poate să facă o nominalizare. Nu poate să facă nici PNL-ul, nici PSD-ul, nici pemierul, nimeni în afară de președinte”", a precizat liderul UDMR.

Întrebat despre semnalul public al amânării, Kelemen Hunor a spus: „Marea majoritate a societății nu e interesată de chestia asta. Probabil că nici nu știe că Serviciul Român de Informații e condus de un militar, nu de un civil. Noi avem o altă problemă legată de funcționarea serviciilor, de controlul serviciilor, control parlamentar”.

„Dacă nu există un director civil, înseamnă că acest control civil, de fapt, a dispărut de aproape 3 ani de zile. Această discuție nu a existat în România, din păcate. Probabil că trebuie să discutăm despre acest aspect la un moment dat, fiindcă așa cum e astăzi, nu cred că ne ajută foarte mult", a conchis Kelemen Hunor.

Kelemen, întrebat dacă rezistă Guvernul în această formulă până la rotativă: Depinde

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că rezistența Guvernului până la rotativă depinde de deciziile care vor fi luate și de modul în care va fi gestionată presiunea socială.

Întrebat, la Europa FM, dacă va rezista Guvernul în formula actuală până la rotativă, Kelemen Hunor a răspuns: „Depinde de deciziile care vor fi luate, fiindcă e un an greu și presiunea socială va fi foarte mare. Și dacă va reuși să gestioneze situația din societatea românească acceptabilă, atunci da”.

„Eu sper că da, fiindcă, într-adevăr, alternativă, în acest moment, la această guvernare, la această coaliție, nu există. Dacă ar fi existat, să știți că s-ar fi pus în aplicare o altă formulă de guvernare", a adăugat liderul UDMR.

Despre pensiile speciale, Kelemen a declarat că nu vede probleme de constituționalitate în lege și speră ca Curtea Constituțională să dea o decizie favorabilă pe 11 februarie. El susține că este vorba de egalitate în fața legii, toți cetățenii pensionându-se după 35 de ani de muncă.

Referitor la decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților, Kelemen Hunor a spus: „Discutând cu foarte mulți juriști, constituționaliști, foști judecători la Curte, ei, aproape în unanimitate, spun că nu există probleme de constituționalitate, fiindcă despre ce vorbește acest proiect? Că toți cetățenii sunt egali în fața legii, fiecare se pensionează după 35 de ani de muncă și la 65 de ani. Aici nu putem vorbi de neconstituționalitate".

Liderul UDMR a precizat că legea lasă o perioadă de tranziție de 15 ani. „Nu e o chestie de neconstituționalitate. Și spune că quantumul pensiei nu poate depăși și 70% din venitul net. Și asta înseamnă că oricum e mai mult decât pentru dumneavoastră sau pentru mine, care e undeva 60-62% maxim. Care ar fi aici problema de neconstituționalitate?", a întrebat Kelemen Hunor.

„Din punctul meu de vedere, nu există o problemă de neconstituționalitate, dar trebuie să așteptăm decizia Curții. Eu sper că pe 11 februarie, este termenul, dacă nu mă înșel, vom avea o decizie. Eu aștept să fie o decizie în sensul că legea nu are probleme de neconstituționalitate”, a adăugat liderul UDMR.

Întrebat ce se întâmplă dacă decizia nu va fi favorabilă, Kelemen Hunor a răspuns: „E un test fierbinte pentru Curtea Constituțională, fiindcă această guvernare a fost extrem de corectă și extrem de hotărâtă să meargă spre a arăta societății și nu numai de a arăta, dar a pune și în aplicare o guvernare mai justă, o justiție socială. Egalitate în fața legii".

Când i s-a cerut să precizeze dacă o decizie nefavorabilă ar putea duce la căderea Guvernului, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu, din punctul meu de vedere, nu”.

(sursa: Mediafax)