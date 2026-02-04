Gerul lovește și animalele. Recomandările ANSVSA pentru crescătorii de animale

Iarna e grea și pentru animale, nu doar pentru oameni.

Credința multor români că animalul e făcut să stea afară pe temperaturi foarte scăzute, în frig și viscol, hrănit cu foarte puțin și legat cu lanțul este încă înrădăcinată în sistemul de valori al românului de la țară, însă medicii veterinari atrag atenția că animalele de acum nu mai au bagajul genetic care să le ferească de vremea extremă, fie ea foarte friguroasă sau foarte călduroasă.

Animalele resimt și ele temperaturile extreme, astfel că ANSVSA a lansat un mesaj important pentru toți crescătorii de animale.

ANSVSA recomandă protejarea animalelor în condiții meteo severe, al vântului puternic și al ninsorilor.

Autoritatea le recomandă românilor cu animale, fie ele de companie sau crescători al animalelor pentru consum, să fie responsabili și să dea dovadă de respect față de acestea.

Pentru animalele de companie, ANVSA le recomandă proprietarilor:

Să se asigure că au adăpost dotat corespunzător, să nu fie acoperite de zăpadă, să aibă apă și hrană caldă

Câinii să fie dezlegați, astfel încât aceștia să se poată mișca pentru a preîntâmpina înghețul sau pentru a se adăposti în caz de viscol

Dacă se poate, chiar să li se ofere un adăpost mai călduros, ferit de intemperii

Recomandări pentru crescătorii de animale

Să se asigure că acestea sunt în adăposturi ferite de frig, vânt și zăpadă

Să se asigure că au apă și furaje de bună calitate

Să verifice instalațiile de adăpare care pot prezenta risc de îngheț

Să aibă echipamente de rezervă (generatoare), în special în fermele comerciale

Să anunțe medicul veterinar sau DSVSA locală la orice semn de boală sau disconfort al animalelor

Recomandările ANSVSA pentru transportatorii de animale vii

Asigurați microclimat adecvat, hrană și apă pe toată durata transportului

Reduceți densitatea de încărcare la minimum 25% la temperaturi scăzute

Verificați traseul și porniți la drum imediat după încărcare

Monitorizați animalele pe parcurs pentru stres termic, frisoane, letargie, aglomerare

ANSVSA avertizează că administrațiile locale au obligația de a asigura condiții corespunzătoare de adăpostire, îngrijire și neutralizare a deșeurilor animaliere.

ANSVSA, prin DSVSA județene, a dispus informarea tuturor celor implicați în respectarea măsurilor legale și protejarea animalelor în sezonul rece, subliniind că grija pentru animale înseamnă responsabilitate și respect.

(sursa: Mediafax)