A mers la RAR pentru un act și a rămas fără ITP! Ce au descoperit inspectorii

Control RAR complet pentru o simplă solicitare: descoperiri șocante la o Dacia Logan

Registrul Auto Român vine cu lămuriri după ce tot mai mulți șoferi s-au plâns că autovehiculele sunt supuse unor controale tehnice complete chiar și atunci când solicită operațiuni aparent banale, precum eliberarea unui duplicat al Cărții de Identitate a Vehiculului sau redobândirea certificatului de înmatriculare.

Registrul Auto Român (RAR) a explicat public de ce orice prezentare a unui autovehicul la sediile sale implică verificări amănunțite, indiferent de motivul solicitării. Instituția subliniază că aceste controale sunt prevăzute de lege și au un singur scop: siguranța rutieră.

Un caz recent a fost semnalat de reprezentanții RAR Călărași. Proprietarul unui autoturism Dacia Logan s-a prezentat pentru înlocuirea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV). Conform procedurilor în vigoare, mașina a fost supusă unei verificări tehnice complete.

În urma inspecției, specialiștii RAR au descoperit defecțiuni grave, care puneau în pericol atât conducătorul auto, cât și ceilalți participanți la trafic.

Defecțiunile majore constatate de RAR

Printre problemele identificate se numără:

lonjeronul dreapta spate rupt;

contraaripa dreapta spate sever afectată de rugină, cu străpungeri;

aliniamentul roților compromis;

puntea spate deformată;

caroseria vizibil deformată.

Având în vedere starea tehnică a autovehiculului, RAR a decis anularea Inspecției Tehnice Periodice (ITP). În această situație, mașina nu mai are dreptul legal de a circula pe drumurile publice până la remedierea problemelor.

Reprezentanții Registrului Auto Român resping acuzațiile potrivit cărora aceste controale ar fi excesive sau arbitrare. Oficialii instituției transmit că verificările sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor rutiere.

„Verificăm mașinile care ajung la RAR pentru ca voi să fiți în siguranță în trafic”, este mesajul transmis de RAR șoferilor nemulțumiți de rigorile controalelor.

Totodată, RAR reamintește că orice prezentare a unui vehicul la registru poate scoate la iveală probleme tehnice majore, iar depistarea lor la timp poate face diferența dintre un drum sigur și un accident grav.