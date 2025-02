Kelemen Hunor: Dacă ştiam de banii de la CCR, vorbeam cu Tánczos Barna să nu lase aşa în buget

El a fost întrebat la Prima TV despre dezbaterile de la Parlament, când Comisiile reunite de buget-finanţe au respins o prevedere din bugetul pe anul 2025 al Curţii Constituţionale prin care se aloca suma de 700.000 lei pentru decontarea medicamentelor angajaţilor instituţiei şi foştilor judecători ieşiţi la pensie. La dezbateri, reprezentantul Curţii Constituţionale a fost întrebat de deputatul USR Claudiu Năsui despre un capitol din buget care se referă la asistenţa socială, unde era propusă suma de 700.000 lei, sumă care era zero anul trecut.



"Eu nici nu ştiam că există aşa ceva. Am văzut după dezbaterile de la Cameră, din comisie, şi foarte bine că s-a tăiat. Foarte bine. Eu nu ştiam că există, dacă ştiam că există l-aş fi rugat pe Tánczos să nu lase aşa în buget. Că erau într-un fel ascunse, cheltuieli sociale. Şi ce înseamnă cheltuieli sociale la Curtea Constituţională? Şi a fost o întrebare pertinentă din partea lui Claudiu Năsui'', a spus Kelemen Hunor.



Întrebat dacă nu i se pare o dovadă de tupeu, în condiţiile în care salariile la CCR sunt de mii de euro pe lună, Kelemen Hunor a răspuns: "Ba da, cum să nu! Şi de acolo şi din altă parte dacă există aşa ceva trebuie tăiat. Categoric".



El a adăugat că şi salariul şefului Romsilva i se pare unul enorm.



"Da, foarte mult. (...) Acum am aflat şi eu, nu ştiam acum trei - patru săptămâni că în Contractul Colectiv de Muncă ei au introdus ceva absolut ireal, cum au făcut şi alţii, de exemplu, şi la Televiziunea publică era, cândva, nu ştiu dacă mai există, în Contractul Colectiv de Muncă, că dacă se desface contractul de muncă sau iese la pensie, primeşte nu ştiu câte salarii brute, compensatorii. De ce? Fiindcă aşa ceva nu există. (...) Trebuie desfăcut Contractul Colectiv de Muncă, fiindcă nu e corect. Ei spun: 'Avem o responsabilitate şi noi aducem bani'. Dar aduceţi bani din pădurea ţării, statului, nu e a voastră. Aveţi monopol, fiindcă aşa a vrut, la un moment dat, statul, v-a dat lege prin care v-a încredinţat să aveţi grijă de păduri, să aveţi grijă de resursele minerale. (...) Şi am spus că luăm bucată cu bucată şi încercăm să facem un pic de ordine şi nişte reglementări care sunt valabile pentru toată lumea'', a arătat liderul UDMR.



Întrebat dacă Ilie Bolojan a făcut ceea ce trebuie la Senat în ceea ce priveşte restructurările, Kelemen Hunor a răspuns afirmativ şi a reafirmat că trebuie stabilite nişte criterii, anumite principii.



"Da. Ştiam că urmează. Eu am spus la un moment dat că e nevoie de o astfel de reformă, trebuie făcută într-o perspectivă mai lungă, dar nu foarte lungă, că trebuie să stabileşti nişte criterii, trebuie să stabileşti nişte principii. Trebuie să faci o analiză - de cine ai nevoie, nu ca şi persoană, ca şi funcţii, şi de ce funcţii nu mai ai nevoie. Şi instituţia va merge în continuare foarte bine. Am văzut şi eu foarte multe aberaţii, mai ales în această perioadă, fiindcă toţi miniştrii fac analize la agenţii, la instituţiile subordonate. Şi sunt destul de multe aberaţii şi trebuie la un moment dat să luăm o decizie, dar trebuie pregătită din timp. La Senat poate este un pic mai uşor, la Camera Deputaţilor la fel, că şi acolo se reduce numărul de personal. Dar şi la nivel guvernamental trebuie făcut, la nivel de agenţii, la nivel de instituţii, de autorităţi, că sunt şi prea multe şi unele sunt chiar mult, mult suprapopulate", a explicat liderul UDMR.

AGERPRES