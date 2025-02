Lasconi: E al treilea an în care bugetul României a fost scris de Petre Ispirescu. Nu mai e loc de basme și povești

Ea a spus că USR va depune amendamente și în domeniul educației, sănătății și pentru sprijinirea IMM-urilor.



Elena Lasconi a precizat că a discutat cu premierul pe tema proiectului de buget, menționând că se va aloca în cazul amendamentelor o sumă, în funcție de numărul de parlamentari, pentru toate partidele, iar USR ar putea primi 44.250.000 lei.



'Vă pot spune din start despre buget că e al treilea an în care bugetul României a fost scris de Petre Ispirescu. Nu mai e loc de basme și povești, avem nevoie de curaj să nu ne mai furăm singuri căciula. România, așa cum am spus-o de mult ori, nu este o țară săracă, este o țară sărăcită. Este important să umblăm acolo unde se risipesc banii și să-i trimitem în comunitățile în care e nevoie de ei', a declarat Lasconi la o conferință de presă, la Parlament.



USR a făcut amendamente și pentru alocarea de bani pentru întărirea digurilor și barajelor, a mai spus ea, dar și pentru programul 'Masă caldă' și pentru școlile care au toaletele în curte, pentru proiecte pe sănătate, dependența de păcănele, menționând și că este necesară eliminarea taxei pe stâlp.



'Țineți minte, anul trecut, ce tragedie ne-a lovit în județul Galați. Șapte oameni au murit pentru că nu au fost luate măsurile necesare de prevenție. În bugetul pe 2025 știți câți bani au trecut PSD și PNL pentru întărirea digurilor și barajelor? Niciun leu. USR a făcut amendamente și ne asigurăm că vor exista bani ca moartea să nu mai fie consecința nepăsării administrative. Avem toți obligația să facem ceea ce putem face să ne protejăm de capriciile vremii. Auzeam ieri în ograda PSD că nu mai trebuie să meargă niciun copil flămând la culcare. Să lase vorbele și să treacă la fapte. Programul pe care toți îl știm, 'Masă caldă', trebuie să ajungă pe bune la un milion de copii din țara aceasta. Am depus amendament și pentru asta', a adăugat președinta USR.



Potrivit Elenei Lasconi, trebuie bani în buget și pentru cele 51 de școli care în 2025 au încă toaleta în curte. 'PSD și PNL au luat de la copii ca să dea la speciali. Nu ai voie să tai alocații, nu ai voie să tai mierea din școli ca cei care au ieșit la pensie la 40 de ani pe legi date tot pe ei să aibă pensie enorme', a arătat președinta USR.



Ea a subliniat că sănătatea este o prioritate pentru USR și că trebuie pusă problema dependenței de păcănele.



'Primarul trebuie să fie parte din procesul de autorizare. Statul român trebuie să facă centre pentru această adicție, și nu numai pentru asta, să aibă programe serioase, să avem control și în online legat de jocurile de noroc. Fără păcănele. E suficient că PSD și PNL au senzația că ne pot juca pe toți la loz în plic', a mai arătat Lasconi.



USR are propuneri concrete pentru antreprenori, a continuat ea: taxa pe stâlp să fie eliminată, propuneri de impozitarea corectă a contractelor part time, precum și scăderea pragului de impozitare a IMM-urilor.



'Bucureștenii au votat la referendum și votul lor trebuie respectat. Vrem dreptate pentru bucureșteni. Bugetul pe 2025 dă o lovitură cruntă bugetului Capitalei și noi nu vom lăsa să fie pedepsiți bucureștenii. Colegii mei vor susține un amendament prin care reparăm nedreptatea făcută de Ciolacu. Redirecționăm bani mai mulți la Primăria Municipiului București, pentru ca proiectele care modernizează orașul să meargă mai departe. Pentru asta au rămas zero lei, prin bugetul ăsta scris de Ispirescu, așa cum vă spuneam. Avem un proiect scris, îl discutăm încă, astfel încât forma finală să fie cea mai bună pentru România', a mai declarat Lasconi.



Ea a menționat și că USR propune ca toate instituțiile publice să monteze GPS pe mașinile pe care le folosesc, arătând că acest lucru l-a făcut la Câmpulung și a rezultat o economie de 70% din consumul de combustibil.



'Și în final ne dorim un Cod al patrimoniului și vrem înființarea Muzeului comunismului. Trebuie să ne cunoaștem istoria ca să nu-i repetăm greșelile', a mai spus Lasconi.



Președinta USR a vorbit și despre reducerea subvenției pentru partide. 'Un grup de lucru din USR lucrează de câteva luni la un pachet mai amplu de reformă a legislației electorale. Ne trebuie legi clare, simple, care să protejeze votul, nu să-l arunce la gunoi, cum s-a întâmplat anul trecut', a explicat președinta USR.



Ea a anunțat că USR va veni în Parlament și cu propuneri de reformă a legilor electorale. 'Vom veni cu propuneri de lege clare astfel încât BEC să fie instituția care să aibă atribuții și mai limpede reglementate pentru contestarea scrutinelor, să dăm posibilitatea căilor de atac. ICCJ și nu CCR ar trebui să se ocupe de astfel de spețe. Avem nevoie de claritate legislativă și o vom aduce', a mai spus ea.



USR are proiecte și pentru reforma serviciilor secrete.



'Avem depuse proiecte și o să venim și cu unele în completare pentru reforma serviciilor secrete. Nu se poate să avem control parlamentar doar pe hârtie. Cum e posibil ca SRI și SIE să spună că ne-au atacat cibernetic rușii și să nu ne dea explicații? Controlul parlamentar trebuie definit la liniuță, trebuie să știm exact ce trebuie să facă serviciile în fața Parlamentului. DGIA și DIPI trebuie să treacă și ele sub control parlamentar direct, nu prin intermediul ministerului', a adăugat Lasconi.

AGERPRES