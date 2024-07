Lasconi: Oamenii sunt îngrijorați de prețuri, de scumpiri, nu de când merg la vot

„Apreciem că am fost chemați la dialog. Din punctul de vedere al USR-ului, dialogul este baza democrației, la fel cum ar trebui să fie și respectarea legii și legea. Această discuție, acest dialog, cred că nu își avea rostul dacă se înțelegeau între ei dar se pare că se joacă de-a democrația. O să vedem dacă doar s-a mimat o consultare sau dacă dl Ciolacu a fost sincer. Noi am fost fermi, la fel ca și declarațiile dinainte, am spus . Mi se pare absolut incredibil că de astăzi se scumpesc iarăși toate și crește și prețul la motorină și benzină, oamenii sunt îngrijorați că veniturile lor au fost grav afectate în ultimii doi ani, sunt îngrijorați de scumpiri. Oamenii sunt îngrijorați de prețuri, de scumpiri, nu de când merg la vot. România are nevoie de un președinte care să fie alături de români și de un premier care să ia decizii în interesul lor și nu de a sta la tv și în dezbateri. De când se întâmplă asta? De două săptămâni, de trei săptămâni toată lumea vorbește numai despre asta, de o dată a alegerilor? (...) Mi se pare incredibil”, spune Elena Lasconi.

Ea afirmă că a transmis reprezentanților Executivului „să nu se mai joace și să se aplece pe tot ceea ce înseamnă inflație și scumpiri”.

„Noi stăm aici, în declarații și vorbim despre o dată a alegerilor. Se concentrează toată comunicarea pe data alegerilor când problemele oamenilor sunt foarte mari și grave”, adaugă Lasconi.

Întrebată dacă aceste consultări sunt un exercițiu de imaginație, Elena Ladconi spune: „Poate fi dar aș vrea să lăsăm câteva zile să vedem dacă într-adevăr intenția a fost sinceră sau doar o mimare”.

„Anul acesta o să fie alegeri prezidențiale în SUA, de o sută de ani, în a doua zi de marți din noiembrie au loc alegeri prezidențiale în SUA, noi nu suntem în stare să respectăm legea. (...) Haideți să respectăm legislația și democrația nu să schimbăm legea după cum ne taie capul. O să facem noi presiune să se hotărască odată, săptămâna aceasta. A spus că după ce va avea dialog cu toate partidele pe care le-a invitat la Guvern s-ar putea să avem încă o întâlnire în care să tragem concluziile. Iarăși povestim despre data alegerilor și prețul la motorină a crescut cu 40 de bani și toate se scumpesc”, încheie Lasconi.

(sursa: Mediafax)