Lege propusă în Parlament: accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, blocat. Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu avertizează: „Statul nu mai poate sta cu mâinile încrucișate”

Parlamentarul atrage atenția că platformele de socializare au devenit, în lipsa unor mecanisme reale de control al vârstei, spații în care minorii sunt expuși zilnic la conținut nociv: violență extremă, provocări cu risc major, discurs instigator la ură și modele antisociale care pot conduce la fapte grave.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în mediul online nu mai poate fi ignorat sau tratat superficial. Vedem tot mai des minori implicați în acte de violență, infracționalitate și comportamente autodistructive, iar în spatele multor astfel de cazuri se află expunerea necontrolată la rețelele de socializare”, a declarat deputatul PUSL.

Proiectul legislativ propune introducerea unor obligații clare pentru companiile digitale privind verificarea vârstei utilizatorilor, precum și sancțiuni ferme pentru nerespectarea acestora. Totodată, inițiativa subliniază necesitatea implicării părinților și tutorilor legali în monitorizarea activității online a copiilor.

Prin acest demers, PUSL solicită o schimbare de paradigmă în abordarea siguranței digitale, avertizând că lipsa unor măsuri rapide și ferme riscă să aibă consecințe grave asupra sănătății psihice și siguranței copiilor din România.