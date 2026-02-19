x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Lege propusă în Parlament: accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, blocat. Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu avertizează: „Statul nu mai poate sta cu mâinile încrucișate”

Lege propusă în Parlament: accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, blocat. Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu avertizează: „Statul nu mai poate sta cu mâinile încrucișate”

de Redacția Jurnalul    |    19 Feb 2026   •   15:55
Lege propusă în Parlament: accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, blocat. Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu avertizează: „Statul nu mai poate sta cu mâinile încrucișate”
Sursa foto: Proiectul legislativ propune introducerea unor obligații clare pentru companiile digitale privind verificarea vârstei utilizatorilor, precum și sancțiuni ferme pentru nerespectarea acestora

Deputatul PUSL Ștefan Alexandru Băișanu a inițiat un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, într-un context marcat de creșterea alarmantă a violenței juvenile, a consumului de droguri și a comportamentelor periculoase promovate în mediul online.

Parlamentarul atrage atenția că platformele de socializare au devenit, în lipsa unor mecanisme reale de control al vârstei, spații în care minorii sunt expuși zilnic la conținut nociv: violență extremă, provocări cu risc major, discurs instigator la ură și modele antisociale care pot conduce la fapte grave.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în mediul online nu mai poate fi ignorat sau tratat superficial. Vedem tot mai des minori implicați în acte de violență, infracționalitate și comportamente autodistructive, iar în spatele multor astfel de cazuri se află expunerea necontrolată la rețelele de socializare”, a declarat deputatul PUSL.

Proiectul legislativ propune introducerea unor obligații clare pentru companiile digitale privind verificarea vârstei utilizatorilor, precum și sancțiuni ferme pentru nerespectarea acestora. Totodată, inițiativa subliniază necesitatea implicării părinților și tutorilor legali în monitorizarea activității online a copiilor.

Prin acest demers, PUSL solicită o schimbare de paradigmă în abordarea siguranței digitale, avertizând că lipsa unor măsuri rapide și ferme riscă să aibă consecințe grave asupra sănătății psihice și siguranței copiilor din România.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Alexandru Băișanu pusl retele de socializare acces copii
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri