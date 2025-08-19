Liderii europeni își exprimă neîncrederea față de Putin, după întâlnirea de la Casa Albă

„Din partea mea, am cele mai mari îndoieli în privința realității dorinței de pace a președintelui rus, pentru că, atât timp cât va crede că poate câștiga prin război, o va face”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, jurnaliștilor.

„Iar obiectivul său final este să cucerească cât mai mult teritoriu, să slăbească Ucraina și să aibă o Ucraină fie lipsită de viabilitate proprie, fie sub control rusesc. Este destul de evident pentru toată lumea”, a mai adăugat Macron.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, l-a lăudat pe președintele american Donald Trump pentru eforturile sale, spunând că el crede că acesta „într-adevăr încearcă să pună capăt acestui război”.

„Dar, desigur, știți, avem de-a face cu președintele Putin și trebuie să înțelegem că obiectivele sale strategice de bază nu s-au schimbat”, a declarat Stubb pentru CNN.

Stubb a prezentat principalele obiective ale lui Putin astfel: ridicarea Rusiei la statutul de superputere, dezbinarea Occidentului și negarea suveranității Ucrainei.

„Aceasta este realitatea cu care ne confruntăm. Realitatea este, de asemenea, că avem cel puțin 1.000 de morți sau răniți în fiecare zi. Așa că încercăm să facem tot ce putem, prin mijloace diplomatice, pentru a găsi o soluție la acest conflict, la războiul de agresiune al Rusiei”, a spus Stubb.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Putin a acceptat să se întâlnească cu Zelenski în următoarele două săptămâni, iar Trump a spus că pregătește discuții între președintele ucrainean și cel rus, ambii exprimându-și deschiderea pentru o întâlnire.

Dar Merz a adăugat în fața reporterilor că nu știe dacă Putin va avea „curajul” să participe la un astfel de summit.

(sursa: Mediafax)