Macron, surpriză pentru Nicușor Dan: i-a vorbit în română chiar la Paris!

Macron îi vorbește în română lui Nicușor Dan la Paris

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut un gest neobișnuit și apreciat în timpul întâlnirii cu președintele României, Nicușor Dan: i s-a adresat acestuia în limba română, subliniind relația strânsă dintre cele două țări.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a întâmpinat pe președintele României, Nicușor Dan, în cadrul primei vizite oficiale pe care acesta o efectuează în Franța. Într-un video publicat pe platforma X, Macron se declară „foarte fericit” să îl primească pe liderul român, „chiar dacă cunoaște foarte bine țara noastră”.

Într-un moment surprinzător, Macron i s-a adresat direct în limba română: „Bine ai venit, președinte”, iar ulterior a transmis mesajul „Trăiască prietenia dintre România și Franța”.

Nicușor Dan a răspuns în limba franceză, mulțumindu-i pentru invitație: „Mulțumesc, Emmanuel pentru invitație. Cred că avem un parteneriat stabil și că există spațiu pentru a-l consolida în domeniul securității, al economiei și schimburilor culturale”.

Macron a continuat în franceză, reafirmând colaborarea bilaterală și contribuția comună la stabilitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina:

„Exact. Despre toate astea o să vorbim azi. Am realizat multe împreună în ultimele luni pentru relația noastră bilaterală, pentru Europa noastră, pentru Ucraina. Îi salut pe toți prietenii noștri români, din România, dar și din Franța. Trăiască prietenia dintre România și Franța”.

La final, Nicușor Dan a repetat în română mesajul despre prietenia bilaterală, iar Macron a revenit, de această dată tot în română, spunând încă o dată: „Trăiască prietenia dintre România și Franța”.

Nicușor Dan: Discuții extrem de cordiale cu președintele Macron, inclusiv despre industria de apărare

Șeful statului a afirmat că, în ceea ce privește industria română de apărare, au existat trei etape: una în care „cumpăram și nu ceream nimic” și o a doua, „cea în care cumpăram și puneam condiția ca lucrurile să se întâmple în România și când se termina comanda, investiția nu mai era actuală”.



În prezent, România „vrea ca investițiile pe care SAFE le aduce în programul nostru de apărare să se transforme în niște investiții permanente”, a arătat șeful statului.



Nicușor Dan a spus că l-a invitat pe președintele Franței în România, acesta confirmând că va da curs vizitei anul viitor.



El a spus că a vorbit cu omologul său despre economie și de investițiile franceze în România și președintele Macron a subliniat faptul că în imensa majoritate, investițiile franceze în România sunt investiții strategice pe termen lung și nu investiții speculative.

„Am vorbit de chestiuni concrete, cum e investiția de la Tarnița, pe care o companie franceză vrea să o facă în zona de energie. Am discutat de Republica Moldova și am constatat că pozițiile noastre sunt aliniate pe această chestiune și am vorbit, bineînțeles, și de celelalte teme ale agendei europene. Știți că avem un Consiliu European la sfârșitul săptămânii viitoare, cu mai multe teme: bugetul multianual, sprijinul pentru Ucraina și toate celelalte. Și ne-am împărtășit experiența în ceea ce privește războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare, care este o provocare pentru noi toți și în care am agreat că să învățăm unii de la ceilalți”, a arătat șeful statului.

Nicușor Dan a mai spus că a încercat, în discuțiile cu presa franceză, să ofere o imagine realistă a României.

„Cred că am devenit suficient de maturi astfel încât să nu mai spunem un lucru acasă și un lucru afară. Am încercat să descriu România așa cum este ea, cu provocările și cu oportunitățile pe care le oferă și cu locul și rolul pe care înțelege să-l aibă în interiorul instituțiilor internaționale, în special la Uniunea Europeană”, a punctat șeful statului.

Mediafax si Agerpres