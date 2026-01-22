Maia Sandu despre unirea Moldovei cu România: „Nu există sprijin majoritar”

Referendum pentru unirea Moldovei cu România: Maia Sandu explică poziția oficială

Președinta Maia Sandu vorbește despre posibilitatea unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România și subliniază prioritățile actuale ale țării în context geopolitic, potrivit Observator News.

În cadrul unei conferințe de presă organizate joi la Chișinău, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întrebată în ce scenariu ar putea fi inițiat un referendum privind unirea țării cu România.

Șefa statului a precizat că, potrivit sondajelor recente, nu există în prezent o majoritate a populației care să susțină această inițiativă. „Suntem o țară democratică și deciziile se iau strict în funcție de voința cetățenilor. Cel puțin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a adăugat că nu a discutat acest subiect cu liderii europeni, în ciuda declarațiilor recente în care menționa că ar vota personal pentru unirea cu România dacă s-ar organiza un referendum.

Prioritatea actuală a guvernării, a subliniat Maia Sandu, rămâne asigurarea păcii și siguranței cetățenilor în contextul geopolitic regional și internațional. „Cel mai important pentru Republica Moldova este ca cetățenii noștri să trăiască în pace și siguranță și ca țara să rămână parte a lumii libere”, a declarat președinta.

În ceea ce privește obiectivele realistice și sprijinite de majoritatea populației, Maia Sandu a subliniat integrarea europeană, susținută atât de rezultatele referendumului din toamna anului 2024, cât și de sondaje. „Pentru integrarea europeană avem sprijinul majoritar al cetățenilor Republicii Moldova. Acest lucru s-a văzut la referendum, dar și la alegerile recente”, a precizat președinta.

Săptămâna trecută, într-un interviu pentru podcastul The Rest Is Politics, Maia Sandu a afirmat că, dacă ar fi organizat un referendum, ea ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România. Totuși, președinta a subliniat că guvernarea de la Chișinău rămâne concentrată pe integrarea europeană, deoarece nu există sprijin majoritar pentru unire.