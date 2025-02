Ciolacu, despre prezidențialele de anul trecut: „Am greșit”

Marcel Ciolacu a spus luni în alocațiunea de la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România că propunerea alianței de guvernare pentru funcția de președinte al României este Crin Antonescu.

El le-a vorbit aleșilor despre greșelile de la alegerile de anul trecut.

„Eu cred că în primul și în primul rând am greșit eu și am încercat să transmit ceea ce fac ca și prim-ministru crezând că acela este și profilul de viitor președinte al României. Am greșit și trebuie să învăț și eu și dumneavoastră, în fața noastră avem astăzi cu adevărat un om care are profilul de președinte al României. Eu am avut profil de prim-ministru, criticat, și acum sunt sub un asalt continuu, înțeleg de ce, altă miză nu este decât de a intra iarăși într-o degringoladă și de a schimba candidatul comun al alianței”, a spus Ciolacu.

Ciolacu și Antonescu sunt împreună la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România.

(sursa: Mediafax)