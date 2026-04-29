Jurnalul.ro Ştiri Politică Maria Grapini: „Bugetul Europei nu poate fi construit împotriva oamenilor! Cetățenii trebuie să fie prioritatea Uniunii Europene”

de Redacția Jurnalul    |    29 Apr 2026   •   20:00
Sursa foto: FB Maria Grapini

Maria Grapini a lansat un apel ferm pentru construirea unui nou buget european bazat pe echitate, dezvoltare și respect față de cetățenii tuturor statelor membre, avertizând că Uniunea Europeană riscă să se îndepărteze de propriile valori dacă diferențele dintre țări continuă să se adâncească.

Europarlamentarul PUSL consideră că noul cadru financiar multianual trebuie să răspundă nevoilor reale ale oamenilor și să susțină domenii esențiale precum infrastructura, coeziunea, cercetarea și locurile de muncă.

„Stabilirea unui nou cadru financiar trebuie să pornească de la o analiză clară a progreselor realizate: avem mai multă coeziune? Beneficiem de o conectivitate mai bună? Au fost create mai multe locuri de muncă? Susținem suficient cercetarea și inovarea?”, a declarat Maria Grapini.

Aceasta a atras atenția că viitorul Uniunii Europene depinde de capacitatea instituțiilor europene de a reduce inechitățile dintre state și de a evita apariția unei Europe cu două viteze.

„Europa se află la o răscruce. Modul în care vom construi acest buget va determina dacă vom reuși să menținem o Europă unită, fără discriminări, fără state sau cetățeni de rang secund”, a subliniat europarlamentarul umanist.

Maria Grapini a cerut și tratament egal pentru fermierii din toate statele membre, susținând că alocarea fondurilor europene trebuie făcută pe criterii de echitate socială și dezvoltare reală, nu pe diferențe politice sau economice între țări.

