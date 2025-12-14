x close
Jurnalul.ro Ştiri Politică Maria Grapini, după 20 de ani de umanism pragmatic: consecvență, curaj și fapte care au contat în Europa

de Redacția Jurnalul    |    14 Dec 2025   •   13:07
Sursa foto: Hepta/Europarlamentarul PUSL Maria Grapini marchează două decenii de activitate politică

Europarlamentarul PUSL Maria Grapini marchează două decenii de activitate politică dedicate umanismului pragmatic, un parcurs construit cu rigoare, verticalitate și respect față de oameni. Într-un spațiu public în care schimbările de discurs sunt frecvente, consecvența sa doctrinară rămâne un reper rar.

De-a lungul celor 20 de ani, Maria Grapini a promovat constant valorile umaniste, a apărat demnitatea cetățeanului și a spus ferm STOP abuzurilor, indiferent de context sau de presiunile politice. Vocea sa a fost una clară și prezentă ori de câte ori drepturile, corectitudinea și echilibrul au fost puse în pericol.

În Parlamentul European, activitatea sa susținută și vizibilă a confirmat un adevăr simplu: performanța se măsoară în muncă și rezultate. Reputația de cel mai activ europarlamentar român este rezultatul implicării constante, al inițiativelor concrete și al luptei pentru interesele României și ale cetățenilor europeni.

Această aniversare nu este doar un moment simbolic, ci o reconfirmare a unui mod de a face politică: cu Demnitate, Onoare și Curaj, bazat pe fapte, nu pe promisiuni.
 

Subiecte în articol: maria grapini umanism pragmatic consecventa curaj Europa
