„Medicul Lucian Burlea, fiul reputatului doctor Marin Burlea, intră în politică alături de PUSL”

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   14:07
Partidul Umanist Social Liberal își consolidează echipa prin cooptarea conf. dr. Lucian Burlea, medic cunoscut pentru profesionalism și implicare în viața comunității.

Fiul reputatului doctor Marin Burlea, personalitate marcantă a medicinei românești, Lucian Burlea și-a construit propria carieră medicală și universitară de succes. De asemenea, are o experiență importantă în managementul medical, fiind artizanul apariției Institutului de Psihiatrie „Socola”, instituție pe care a și condus-o timp de mai mulți ani.

Intrarea sa în PUSL este prezentată de partid drept o confirmare a deschiderii către oameni valoroși, profesioniști autentici, care pot contribui la dezvoltarea societății prin expertiza și viziunea lor.

„PUSL rămâne consecvent direcției sale de a aduce în politică profesioniști autentici, cu realizări deosebite, demonstrând astfel că România are în continuare resurse umane de mare valoare, gata să pună experiența și priceperea în slujba comunității”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

