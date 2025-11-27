Mihai Fifor, atac dur la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu

Deputatul PSD Mihai Fifor îl critică pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-o postare publicată joi pe Facebook.

Fifor afirmă că parcursul universitar al lui Moșteanu este „confuz” și „inconsistent”, acuzându-l că și-ar fi „rescris” anii de studiu în mai multe versiuni și că absolvirea reală ar fi avut loc abia în 2015, mult după perioada menționată inițial.

„Te întrebi până unde merge impostura”, scrie Fifor, catalogând comportamentul ministrului ca „neobrăzare” și afirmând că acesta „sfidează o țară întreagă” prin menținerea în funcție.

Social-democratul îi solicită lui Ionuț Moșteanu să își elibereze biroul și îi cere premierului, Ilie Bolojan, să acționeze rapid pentru „a pune capăt acestui circ”.

În mesaj, Fifor susține că situația reprezintă o vulnerabilitate pentru Ministerul Apărării.

Postarea se încheie cu un apel direct și ironic adresat ministrului: „Degajează, Moștene! Angajează poarta la M100! Curaj!”.

(sursa: Mediafax)