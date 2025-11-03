Mihai Fifor: Vizita lui Mark Rutte la București confirmă încrederea NATO în România

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că prezența Secretarului General al NATO, Mark Rutte, la București, în contextul forumului NATO Industry Forum 2025, este o dovadă clară a încrederii și respectului de care România se bucură în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„Vizita Secretarului General al NATO transmite un mesaj puternic de încredere, respect și apreciere față de România și față de contribuția țării noastre la securitatea colectivă a Alianței”, a scris Fifor.

El a subliniat că România și-a demonstrat angajamentul față de apărarea comună prin alocarea constantă a 2% din PIB pentru apărare, cu intenția de a crește această sumă la 5%, conform angajamentelor asumate la Summitul NATO de la Haga.

De asemenea, Fifor a amintit participarea României în misiuni internaționale, precum cele din Irak și Afganistan, ca dovadă a rolului său de partener de încredere.

„Pentru România, apărarea nu se oprește la granițele NATO, apărarea începe de acasă. Este momentul să accelerăm revitalizarea industriei naționale de apărare”, a adăugat deputatul social-democrat, subliniind importanța investițiilor în cercetare, inovație și transfer de tehnologie.

Fifor a mai spus că NATO Industry Forum 2025 reprezintă o oportunitate importantă pentru România de a-și reafirma rolul de furnizor de securitate la Marea Neagră și de a atrage investiții prin mecanisme europene precum SAFE sau prin bugetul Ministerului Apărării.

„Vizita lui Mark Rutte nu este doar un eveniment diplomatic, ci o recunoaștere a maturității României ca stat membru NATO și o confirmare a încrederii depline a Alianței în țara noastră”, a mai transmis Mihai Fifor.

Următoarea ediție a Forumului NATO-Industrie va avea loc la București, în perioada 5-6 noiembrie 2025, iar la acest eveniment participă secretarul general al NATO, Mark Rutte.

(sursa: Mediafax)