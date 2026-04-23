Miniștrii PSD merg la Guvern pentru a-și depune demisiile 

de Redacția Jurnalul    |    23 Apr 2026   •   10:42
Sursa foto: Hepta

Toți miniștrii PSD vor merge joi, la ora 14.00, la Guvern pentru a-și depune demisiile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.

Sursele politice au declarat pentru MEDIAFAX că miniștrii PSD nu vor participa la ședința de guvern care începe la ora 11.00.

La ședință vor merge, cel mai probabil, secretari de stat.

Miniștrii PSD vor mege la ora 14.00 pentru a-și da demisia din Guvernul României.

Decizia vine ca urmare a retragerii sprijinului politic de către PSD pentru premierul Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)

