Ministrul Sănătății despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: „Soluţia nu e să-i legăm de glie”

Cel mai bun medic e trenul până la Bucureşti. Acesta e tratamentul pe care îl primesc mulţi români în multe spitale din ţară. Oraşe întregi depind de un singur medic. Campania Observator „Sănătatea, cu garda jos” a adus în fața publicului, fără filtre, această realitate dureroasă. E o situaţie fără ieşire?

„Un sistem care nu are garda jos şi care este în transformare. Un sistem care încearcă să recupereze ceea ce s-a pierdut în zeci de ani, din păcate", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Rugat să comenteze poziția exprimată de Ilie Bolojan, referitor la medicii formaţi în sistemul public de învăţământ al României, care ar trebui să profeseze timp de câţiva ani doar în ţară, ministrul a subliniat cadrul european care reglementează profesia medicală și libertatea de mișcare a specialiștilor.

„Eu nu o să-i contrazic nici pe domnul primar şi nici pe domnul premier, spun doar că meseria de medic este reglementată la nivelul Uniunii Europene, există multe directive care reglementează profesia de medic şi printre multele direcţii pe care le prevede acest regulament evidenţiez doar unul. Şi anume, că meseria de medic beneficiază de mobilitate ", a spus Rogobete.

„Pentru că beneficiază de această mobilitate, pentru că au dreptul să aleagă unde muncesc, cred că soluţia nu este să-i legăm de glie, într-un spital sau în altul. Soluţia este să investim consistent, astfel încât infrastructura, programele de finanţare, dar şi colaborarea care există în multe locuri cu autorităţile locale să îi atragă în acest loc. Aţi găsit nişte exemple mai puţin fericite, dar să ştiţi că există multe autorităţi locale care au reuşit să atragă în ultimii ani de zile mulţi medici. De exemplu, Spitalul Universitar din Bistriţa, unde s-a investit masiv, au realizat parteneriate cu universităţile şi au transformat spitalul într-un spital clinic, unde pe lângă zona medicală are loc şi practică medicală, de cercetare, profesională etc. Şi aici au fost atraşi peste 90 de medici în ultimii ani", a adăugat ministrul Sănătăţii.

De ce nu ajung medicii acolo unde este cea mai mare nevoie și când vor avea pacienții șanse egale? Ministrul a indicat drept principală problemă lipsa reorganizării unităților sanitare.