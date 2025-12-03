Mircea Badea, reacție dură față de ultima apariție publică a lui Călin Georgescu: „ A avut o idee foarte proastă”

El a spus că evenimentul nu a avut impactul așteptat iar discursul fostului candidat nu a generat emoție sau entuziasm în rândul celor prezenți.​

Ce a spus Călin Georgescu la Alba Iulia

Susținătorii lui Călin Georgescu au rupt cordonul de siguranță și au forțat intrarea în Catedrala Reîntregirii, unde fostul candidat la Președinția României a fost întâmpinat de femei și copii cu buchete de flori.​

Călin Georgescu le-a vorbit celor prezenți despre semnificația Zilei Naționale și despre nevoia de a simți unitatea în fiecare zi.

„1 Decembrie 1918 este reîntregirea ființei noastre și nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăți istorice. România nu trebuie să fie doar simplă geografie, ci să devină din nou o istorie vie. Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi, în fapt, ar trebuie să fie Ziua Națională. Sufletul și sufletul românesc în mod special nu este de vânzare. Suntem datori să păstrăm vie clipa când națiunea română a stat dreaptă în fața istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini și să înțelegem, odată pentru totdeauna, că fără Iisus Hristos nu putem face nimic. Luptați să deveniți conștienți, lăsați nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de Ziua Națională”, a spus Călin Georgescu.

Criticile lui Mircea Badea

„După părerea mea, Călin Georgescu a avut o idee foarte proastă prin ce a făcut la Alba Iulia. Nu a fost o mișcare benefică pentru domnia sa. Nu a fost foarte multă lume, ceea ce pentru statuia, mediatic vorbind, pe care și-a creat-o Călin Georgescu, e un pic dezastruos. Nu a fost foarte multă lume, iar discursul său - eu nerezonând cu discursurile sale - a fost cel mai slab de până acum. Nu s-a generat emoția, nu s-a generat entuziasmul, n-a livrat. Cred că nu a fost o idee rentabilă pentru Călin Georgescu”, a afirmat Mircea Badea, în emisiunea În gura presei.

Reacțiile susținătorilor lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost întâmpinat de două femei în costume naționale, cu pâine și sare, iar mulțimea îl aștepta la Monumentul Unirii de pe Platoul Romanilor.

Susținătorii lui au scandat „Călin Georgescu este președinte!”, „Uniți, cu toți, să scăpăm de hoți!”, „Călin, te iubim!”, „Uniți, luptăm, țara apărăm!”.