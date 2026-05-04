Mobilizare totală în PSD: Sorin Grindeanu convoacă parlamentarii pentru ultimele instrucțiuni înainte de votul moțiunii

Conform unor surse social-democrate, la întâlnirea grupurilor parlamentare reunite vor participa preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi secretarul general al partidului, Claudiu Manda. Sorin Grindeanu doreşte să se asigure că toţi parlamentarii social-democraţi vor fi prezenţi la şedinţa plenului comun de marţi şi vor vota în favoarea moţiunii de cenzură depuse de PSD alături de AUR şi PACE - Întâi România.



Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România, a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului.



Marţi, de la ora 11:00, moţiunea va fi dezbătută şi votată. Votul va fi secret, cu bile.



Moţiunea a fost semnată de 254 de parlamentari.



Grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România solicită în moţiunea de cenzură depusă la Parlament demiterea Guvernului şi îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

