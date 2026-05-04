Jurnalul.ro Ştiri Politică Mobilizare totală în PSD: Sorin Grindeanu convoacă parlamentarii pentru ultimele instrucțiuni înainte de votul moțiunii

de Redacția Jurnalul    |    04 Mai 2026   •   12:45
Sursa foto: Agerpres/Ședință decisivă la Parlament cu participarea lui Sorin Grindeanu înaintea moțiunii de cenzură

Senatorii şi deputaţii PSD se vor reuni luni, de la ora 15:00, într-o ultimă şedinţă înaintea votului asupra moţiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Conform unor surse social-democrate, la întâlnirea grupurilor parlamentare reunite vor participa preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi secretarul general al partidului, Claudiu Manda. Sorin Grindeanu doreşte să se asigure că toţi parlamentarii social-democraţi vor fi prezenţi la şedinţa plenului comun de marţi şi vor vota în favoarea moţiunii de cenzură depuse de PSD alături de AUR şi PACE - Întâi România.

Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România, a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului.

Marţi, de la ora 11:00, moţiunea va fi dezbătută şi votată. Votul va fi secret, cu bile.

Moţiunea a fost semnată de 254 de parlamentari.

Grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România solicită în moţiunea de cenzură depusă la Parlament demiterea Guvernului şi îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

AGERPRES

