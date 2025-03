Moșteanu: Elena Lasconi își depune candidatura joi

Moșteanu a arătat că și-ar dori ca Elena Lasconi și Nicușor Dan să discute, ca, în final, să se ajungă la un singur candidat.



'De acum încolo, pe mine mă interesează mai puțin ce fac așa-zișii suveraniști, noi mergem înainte. Mâine, la ora 15:00, Elena Lasconi își va depune candidatura la Biroul Electoral Central. Mai avem câteva zile și vom ști cum arată toți candidații. Mai sunt candidați care își depun candidaturile, chiar Diana Șoșoacă, mâine, își va depune și dânsa candidatura. Și dacă Curtea Constituțională este consecventă cu deciziile ei recente, ar trebui să nu o lase să candideze, ar trebui să avem o invalidare a acestei candidaturi în zilele care urmează și pe 15 martie vom ști cum arată buletinul de vot, bineînțeles așteptând și până pe 19 eventuale și potențiale retrageri. Atunci vom intra în campanie și vom începe în final să discutăm și despre programe și să vedem dezbateri între candidați pentru că, de câteva luni de zile, discutăm doar de Călin Georgescu', a afirmat Moșteanu la Parlament.



Întrebat dacă există șanse ca Elena Lasconi să se retragă după încheierea termenului pentru depunerea candidaturilor, așa cum a făcut Ludovic Orban în campania trecută, Moșteanu a spus: 'Elena Lasconi își depune mâine candidatura și dacă, la un moment dat, vor mai discuta Elena și cu Nicușor, eu sper să o facă în perioada care urmează și să ajungem în final cu un singur candidat'.



'Va fi un lucru bun și oricare dintre ei va fi susținut de celălalt va ajunge în turul 2, am încredere în asta. (...) Eu cred că ei pot discuta în continuare. Sunt oameni politici maturi și vor găsi o cale, mi-aș dori asta, să găsească o cale în final ca electoratul modernizator, electoratul mai larg ca și al USR și pe lângă electoratul tradițional al USR, un electorat care își dorește un președinte care nu e legat de sistemul politic care conduce România de 35 de ani se găsească pe buletinul de vot sau să poată să aleagă, chiar dacă sunt doi, să poată să aleagă un singur lucru, iar celălalt să-l sprijine pe celălalt. Mi-aș dori să se întâmple asta, o să vedem ce se întâmplă în perioada următoare', a adăugat Moșteanu.



În opinia lui Moșteanu, Elena Lasconi are 'o perioadă bună', fiind în creștere în sondaje și are și susținerea partidului.



El a arătat că, după decizia CCR de invalidare a candidaturii lui Călin Georgescu, se va intra în dezbaterile de campanie, pe programe și idei.



'E o decizie pe care a așteptat-o toată România. Călin Georgescu n-a jucat după regulile democratice și a dovedit zero respect față de legi și față de Constituție. E o discuție pe succesiunea deciziilor și o discuție și între juriști și între constituționaliști dacă BEC trebuia să dea prima decizie și apoi Curtea Constituțională. Astea vor fi clarificate cumva după alegeri, când va fi mai mult apetit pentru dezbateri la rece și când cu toată societatea ne vom uita înapoi la lunile astea și vom vedea cum facem să nu mai ajungem aici, să nu trebuiască să mai căutăm artificii juridice pentru a ne apăra democrația. Dar, până atunci, este un lucru absolut corect ca unul care nu joacă după regulile democratice să nu fie pe lista de vot. E un lucru pe care îl așteptau toți', a explicat Ionuț Moșteanu.



Până acum, a evidențiat el, în această precampanie nu au fost dezbateri, ci 'o discuție despre mercenari, despre ruși, despre Călin Georgescu, despre încălcarea Constituției și a democrației, despre îndoirea mecanismelor și legilor mecanismelor constituționale și a legilor'.



'Cu siguranță, în câteva zile se va opri această discuție și pe măsură ce vom începe dezbaterile reale, discuțiile pe program și oamenii îi vor auzi pe candidați, și își vor consolida părerile', a mai spus Moșteanu.

AGERPRES