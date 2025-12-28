Previziunea lui Bill Gates despre vehiculele autonome

CV-ul lui Bill Gates vorbește de la sine; a co-fondat una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, Microsoft, și, deși este adevărat că nu a avut succes în dezvoltarea unei linii de smartphone-uri și, în acest aspect, compania sa a rămas în urma celorlalte, am putea spune că practic toate celelalte decizii ale sale au fost încununate de succes, scrie El Economista.

În ultimii ani, magnatul a început să facă predicții despre noile tehnologii care vor intra în viețile noastre și care dintre ele vor revoluționa cel mai mult lumea noastră, iar pentru 2025 a făcut una despre care a spus că ar putea deveni realitate până în acest an.

Începutul unei ere autonome

Fără îndoială, ascensiunea inteligenței artificiale și a roboților contribuie la realizarea predicției lui Gates anul viitor, după cum a spus el: „Suntem la începutul unei ere autonome. Abia aștept să văd noile posibilități.”

Bill Gates se referă la vehiculele autonome, o realitate care este pe buzele tuturor de câțiva ani, dar despre care credea că le-am putea vedea pe primele circuland normal pe șosele în acest an.

Direcția Generală de Trafic (DGT) din Spania lucrează de peste un an pentru a reglementa utilizarea acestor tipuri de vehicule, iar companii precum Tesla au demonstrat deja cât de avansate sunt în acest domeniu.

În predicția sa, Gates a explicat că transportul pe distanțe lungi, cum ar fi camioanele și vehiculele comerciale, va fi primul care va implementa aceste tehnologii datorită a doi factori cheie. În primul rând, este necesar să se reducă rata accidentelor rutiere, deoarece majoritatea sunt cauzate de erori umane. În al doilea rând, aceste tehnologii sunt mai eficiente și mai ieftine, întrucât reduc consumul de combustibil și costurile de operare.

Trebuie menționat că în SUA și China există deja taxiuri autonome implementate în anumite orașe de către companii precum Waymo (Google), iar unele surse indică faptul că până în 2026 acestea vor ajunge în Europa, începând cu Germania și Regatul Unit, deși totul va fi gradual și foarte controlat de autorități.

„Companiile sunt dornice să treacă la flote autonome care sunt mai sigure și mai economice”, a spus Gates. În ceea ce privește conducerea autonomă a vehiculelor personale, magnatul consideră că va dura mai mult, în principal din cauza costului ridicat al acestor vehicule.

Chiar și așa, condusul autonom mai are de depășit câteva provocări pentru a deveni realitate, cum ar fi perfecționarea algoritmilor și a aspectelor inginerești, în timp ce legislația va trebui să se schimbe și să se adapteze la acest nou mod de a conduce care, fără îndoială, va revoluționa complet modul în care călătorim și ne deplasăm.