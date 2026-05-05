Guvernul Bolojan a fost DEMIS. Moțiunea de cenzură a fost votată de 281 de parlamentari

Moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru”

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost adoptată cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 voturi anulate, potrivit informațiilor difuzate de Antena 3 CNN. Inițiativa a fost semnată de 254 de parlamentari.

Ședința plenului reunit a fost condusă de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a anunțat o prezență de 402 parlamentari din totalul de 464.

Vot secret, după dezbateri tensionate în plen

Moțiunea a fost prezentată în Parlament de liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, în prezența premierului Ilie Bolojan. După dezbateri, parlamentarii și-au exprimat opțiunea prin vot secret cu bile, procedură standard în cazul moțiunilor de cenzură.

Acuzații dure la adresa Guvernului Bolojan

În textul moțiunii, inițiatorii acuză Executivul de politici economice incoerente și de lipsă de transparență în decizii majore privind activele statului.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor 'analize exploratorii' redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase”.

Ce urmează după căderea Guvernului

Adoptarea moțiunii de cenzură duce automat la demiterea Guvernului, urmând ca președintele României să inițieze consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Până la formarea unui nou Executiv, Guvernul Bolojan va asigura interimatul.