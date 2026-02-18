x close
Moțiune simplă împotriva șefei diplomației române. Oana Țoiu este acuzată de poziția sa față de Acordul Mercosur

de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   11:30
Sursa foto: Hepta/Oana Țoiu, confruntată cu o moțiune simplă

 Grupul Pace Întâi România a depus în Parlament o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu.

Oana Țoiu pune în pericol agricultura

Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol”, susțin inițiatorii demersurilor. Ei critică poziția ministrului față de Acordul Mercosur.

Documentul a fost depus miercuri în plenul Senatului

În temeiul prevederilor Art. 170 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm moțiunea simplă intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune „da” altora și „nu” propriilor cetățeni.” inițiată de mai mult de o pătrime din numărul total al senatorilor, conform listelor cu semnături anexate”, scrie în documentul depus la Senat.

AUR susține moțiunea

AUR a anunțat că „susține moțiunea simplă depusă de Grupul PACE împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur". 

Dezbaterea și votul ar putea avea loc luni.

