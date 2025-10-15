Năsui: Sunt sub 50% șanse ca USR și PNL să aibă un candidat comun la PMB

Claudiu Năsui spune că „alegerile astea ar fi trebuit să aibă loc. Pericolul mare, că noi ne concentrăm numai pe cearta asta în coaliție, dar dacă ne uităm pe sondaje, nu există numai partidele din coaliție în România, mai există și AUR și pericolul mare este să crească foarte tare scorul AUR. Cu cât trece mai mult timp, cu cât Guvernul Bolojan pare că nu face nici o tăiere de cheltuieli, face numai creșteri de taxe, apatia pentru partidele care sunt la guvernare va crește și singurul paratrăsnet acum pare a fi o soluție care este o nonsoluție pentru România”.

Deputatul explică de ce vrea USR un candidat comun cu PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Ca să fie sigur că va câștiga aceste alegeri (...). Una dintre alternativele de la PNL, că sunt și acolo mai multe, domnul Ciucu a scos un scor foarte mare în Sectorul 6 și foarte probabil că dacă va candida domnul Ciucu, are o șansă foarte mare dacă nu să câștige, să ia oricum foarte multe voturi și atunci, uniunea face forța. Adică aici cred că e o chestie de tipul: primari într-un singur tur duce la jocuri de culise care pot decide soarta unor alegeri, în funcție de dacă mai e un candidat care mai mușcă voturile dintr-o parte, dacă se aliază doi, tot felul de scenarii de genul acesta. Și atunci, din cauza sistemului de vot, trebuie să faci alianțe”.

Care sunt șansele ca USR și PNL să aibă un candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei? Claudiu Năsui: „Dacă mă întrebați pe mine, sunt sub 50%”.

(sursa: Mediafax)