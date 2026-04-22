Robert Negoiță, atac fără precedent: Cine neagă risipa PSD se duce în ridicol

Întrebat, marți, la Digi 24, dacă toate găurile negre și huzurul de la stat sunt sunt cauzate și PSD-ului, Robert Negoiță a răspuns: „Păi dacă cineva neagă asta se duce în ridicol, părerea mea”.

În continuare, întrebat dacă i-a ascultat în ultima vreme pe Marcel Ciolacu sau pe Sorin Grindeanu în acest context, Negoiță a răspuns cu o întrebare: „Au negat că PSD are contribuție la componenta asta? Nu!”.

După ce i s-a reamintit că Olguța Vasilescu a spus că nu PSD a crescut inflația, Negoiță a spus că „anumite forme trebuie făcute și o discuție serioasă pe ce anume ne propunem și ce putem să rezolvăm e absolut necesară”.

„Faptul că anumite persoane și-au asumat acest rol de reformă (Bolojan - n.r.), eu nu am decât aprecieri și asta dincolo de persoane, dincolo de structuri politice. (...) Am mare împrendere că România are persoane inteligente și capabile să găsească soluții și cred că este un moment foarte bun de făcut reforme adevărate”, a spus Robert Negoiță.

Acesta nu poate spune dacă pentru reforma viitoare e nevoie de un premier PSD sau chiar despre Sorin Grindeanu în funcția de premier, dar afirmă că „nu cred că e discuție acum despre ce premier să propună PSD”.

Robert Negoiță: „Nici eu n-am înțeles de ce trebuie să plece domnul Ilie Bolojan”

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a declarat miercuri că nu înțelege cererea de demisie a lui Ilie Bolojan și retragerea PSD de la guvernare.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat miercuri dimineață, la Digi24, că nu înțelege motivele pentru care în spațiul politic se discută, în acest moment, despre retragerea PSD de la guvernare și despre posibila plecare a premierului Ilie Bolojan.

Întrebat de ce PSD ar ieși de la guvernare și de ce se cere demisia premierului, Negoiță a spus că nu are o explicație pentru noua direcție politică.

„Da, nu cred că e ok să… Eu nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Sincer, nici eu n-am înțeles de ce trebuie să plece domnul Bolojan”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește posibila strategie a PSD și consecințele politice ale unei eventuale retrageri din coaliție, Robert Negoiță a spus că ar susține consecvent orice decizie asumată de partid.

„Dacă acest demers face ca PSD să rămână în opoziție, n-am decât să fiu consecvent și să susțin acest demers. Am spus-o și repet. În ultimii 15 ani, PSD a stat la guvernare aproximativ 13 ani și în cea mai mare perioadă cu premier. Cred că este în afara normalității. Și opoziție-putere face bine democrației și face bine oricărei structuri și face bine țării”, a declarat primarul Sectorului 3.

Întrebat de ce crede că o prezență îndelungată la guvernare ar fi „în afara normalității”, Negoiță a spus că alternanța politică este normală într-un sistem democratic.

„Păi să stai tot timpul la guvernare. Nu cred că ăsta e principiul democrației”, a mai spus acesta.

