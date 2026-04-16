Nicușor Dan pune sub semnul întrebării mandatul lui Kövesi: Aș înclina spre ipoteza abuzurilor

Invitat joi la Europa FM, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă este de părere că au existat abuzuri în perioada în care Laura Codruța Kovesi a condus DNA și Parchetul General.

El a afirmat că există percepția publică potrivit căreia s-ar fi produs abuzuri în sistemul de justiție în perioada în care Laura Codruța Kövesi a condus cele două instituții, însă a insistat asupra necesității documentării acestor acuzații.

„Cred că au fost făcute, dar din nou mă întorc la raportul între societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Adică dacă tot se fac afirmațiile astea, care sunt de asemenea foarte grave… S-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici, de exemplu, sau pentru războaie politice. Din nou, chestiunile astea foarte grave ar trebui documentate”, a declarat Nicușor Dan la Europa FM.

Întrebat dacă el personal crede că au existat abuzuri, președintele Nicușor Dan a răspuns: „Aș înclina să cred că s-au făcut”.

Șeful statului a mai fost întrebat dacă se așteaptă ca Laura Codruța Kovesi să intre în politică odată ce mandatul acesteia în calitate de procuror-șef al Parchetului European se va încheia în toamna acestui an.

„E opțiunea dumneaei. E o persoană care, în diversele poziții pe care le-a avut, a acumulat cunoștință, experiență. O să vedem cum va dori să le valorifice”, a conchis șeful statului.

