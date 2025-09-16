Nicușor Dan, despre cercetarea prezentată de Procurorul General

„Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc”, transmite Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele felicită Parchetul General pentru cercetarea prezentată și precizează că își păstrează criticile pe care le-a exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale.

Procurorul general Alex Florența a declarat, marți, că România a fost ținta unor campanii hibrid de amploare atât înaintea, cât și în timpul alegerilor prezidențiale din 2024, anulate.

Campania a presupus atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare a ordinii publice prin dezinformare și influențarea electoratului.

