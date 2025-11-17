Nicușor Dan: Am o relație foarte bună cu PSD

"Nu e un secret că am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD-ul, în special la nivel local, în Bucureşti. Dar, din momentul în care PSD-ul a acceptat să facă o coaliţie la nivel naţional, eu am o relaţie foarte bună cu PSD. Adică, toate discuţiile pe care le avem sunt absolut rezonabile. Cu domnul Grindeanu, evident, interacţionez cel mai mult fiind şi fostul şi noul preşedinte al PSD. (...) Îi spun cum văd eu o anumită situaţie, dumnealui îmi spune care este viziunea din perspectiva sa. Asta e important, din perspectiva oamenilor pe care îi reprezintă, cred că a fost foarte civilizată interacţiunea pe care am avut-o lunile astea", a declarat Nicuşor Dan la România TV.



Preşedintele a adăuga că încearcă să respecte mandatul pe care l-a primit de la cetăţeni şi să stabilească astfel o relaţie corectă cu PSD.



"Fără să folosim vorbe mari, cred că fiecare dintre noi încearcă să-şi realizeze mandatul pe care cetăţenii i l-au dat. Adică, eu nu cred că cetăţenii se aşteaptă de la mine să mă cert cu PSD-ul. Şi nici nu cred că votanţii PSD-ului se aşteaptă de la domnul Grindeanu să se certe cu mine. Dimpotrivă, eu cred că fiecare dintre ei vrea ca, în anumite limite, să ducem înainte ţara asta. (...) Am încercat să ne respectăm mandatul, aşa cred", a transmis Nicuşor Dan.

Sursa: AGERPRES