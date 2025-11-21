Nicușor Dan salută avizul CSM pentru reforma pensiilor magistraților și clarifică tensiunile din coaliția de guvernare

Președintele României, Nicușor Dan, a lăudat decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a aviza în timp util proiectul de reformă a pensiilor magistraților, considerând gestul unul de responsabilitate. În paralel, șeful statului a comentat și disputele din coaliția de guvernare privind reducerea cheltuielilor bugetare, spunând că este esențial să facem diferența între declarații politice și acțiuni concrete.

Președintele României, Nicușor Dan, a salutat vineri poziția Consiliului Superior al Magistraturii, care a anunțat că va emite avizul necesar pentru proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților, astfel încât Guvernul să își poată asuma răspunderea în termenul stabilit.

„Ce vreau să salut este declarația de ieri a CSM-ului că va aviza astfel încât guvernul să poată să-și asume răspunderea în timp util. Ăsta este un gest responsabil pe care nu pot decât să-l salut. Mai departe, o să vedem cursul”, a afirmat șeful statului.

Referindu-se la perioada de tranziție prevăzută în reformă, Dan a reiterat că, în opinia sa, aceasta nu ar trebui să depășească un an. „Ce am spus, și asta am spus public în fața dumneavoastră de nenumărate ori, este că acea perioadă de tranziție, în opinia mea, nu trebuie să fie mai mult de un an la un an, ceea ce se transpune în 15, 16, 17 an”, a precizat președintele.

Declarațiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul va intra în procedura de transparență decizională și va fi transmis către CSM pentru avizare. Acesta a explicat că, în urma consultărilor cu reprezentanții magistraților, termenul de creștere treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani ar urma să fie extins de la 10 la 15 ani.

CSM a primit joi proiectul de lege de la Ministerul Muncii și a convocat adunările generale ale magistraților pentru 24 și 25 noiembrie, în vederea consultării opiniilor din sistem.

Tensiuni în coaliția de guvernare: „Declarații politice, nu acțiuni concrete”

Întrebat despre amenințările unor lideri politici privind ruperea coaliției de guvernare, Nicușor Dan a transmis că discuțiile sunt abia la început și că nu trebuie confundate declarațiile de moment cu realitatea politică.

„Trebuie să facem diferența dintre declarații politice și acțiuni concrete (...) discuția este la început, eu sunt mediator”, a spus președintele.

Controversele au pornit după ce PSD a anunțat că nu va susține reducerea salariilor bugetarilor, în contextul negocierilor privind ajustările fiscale necesare pentru stabilitatea bugetară.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că votul intern a fost unanim și că formațiunea susține doar restructurări administrative și comasări de instituții, nu tăieri salariale. Acesta a dat exemplul Ministerului Agriculturii, care a reușit anul trecut o reducere de 5% a bugetului de salarii fără ordonanțe speciale și fără disponibilizări, potrivit Mediafax.

Grindeanu a subliniat și faptul că discuțiile legate de administrația centrală rămân deschise în coaliție, în timp ce cele referitoare la administrația locală au fost deja clarificate.