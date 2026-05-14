Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni pentru noul premier. Scenariile-surpriză care pot schimba Guvernul României

Nicușor Dan începe consultările oficiale pentru desemnarea premierului. Președintele convoacă toate partidele parlamentare pentru desemnarea noului șef al Guvernului

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat oficial convocarea consultărilor cu partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Discuțiile vor avea loc luni, 18 mai, la Palatul Cotroceni, într-un moment extrem de tensionat pentru scena politică din România, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Administrația Prezidențială a transmis că întâlnirile sunt organizate în baza prevederilor constituționale și au ca obiectiv identificarea unei formule politice capabile să susțină viitorul Executiv.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invită la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială.

Consultările vor începe încă de luni dimineață, iar programul stabilit de Administrația Prezidențială include toate formațiunile parlamentare importante.

Programul complet al consultărilor de la Palatul Cotroceni

Potrivit calendarului oficial anunțat de Palatul Cotroceni, liderii partidelor vor intra pe rând la discuțiile cu șeful statului.

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Invitarea tuturor formațiunilor parlamentare arată că președintele încearcă să obțină o imagine clară asupra opțiunilor politice existente și a posibilității formării unei majorități parlamentare stabile.

Guvernul Bolojan a căzut după moțiunea de cenzură PSD-AUR

Consultările vin la doar câteva zile după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Executivul a pierdut sprijinul politic după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea susținerii pentru premierul liberal.

Moțiunea depusă de PSD și AUR a trecut cu 281 de voturi, ceea ce a dus automat la căderea Cabinetului și la deschiderea procedurilor constituționale pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

În acest context, scena politică românească a intrat într-o nouă perioadă de negocieri intense și calcule complicate. Surse politice susțin că niciun partid nu are în acest moment forța necesară pentru a forma singur o majoritate parlamentară, iar discuțiile dintre liderii politici sunt extrem de tensionate.

Nicușor Dan ia în calcul atât un guvern politic, cât și un Executiv tehnocrat

Potrivit unor surse oficiale, președintele Nicușor Dan analizează mai multe variante pentru viitorul Executiv. Printre scenariile discutate la nivel politic se află atât posibilitatea unui guvern politic susținut de o majoritate parlamentară, cât și varianta unui guvern tehnocrat.

Sursele apropiate negocierilor afirmă că șeful statului nu ia în calcul o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier. În plus, Nicușor Dan ar avea deja în vedere un posibil nume pentru un Executiv tehnocrat, însă evită să facă publice detaliile înaintea consultărilor oficiale.

Președintele a transmis că își dorește o soluție stabilă și rapidă pentru depășirea crizei politice.