Nicuşor Dan, despre contestaţiile depuse la BEC: Nu este prima campanie electorală pe care o fac

"Vă daţi seama că nu este prima campanie electorală pe care o fac. În momentul în care am depus un dosar de candidatură, ne-am asigurat că toate lucrurile sunt absolut în regulă. Deci, nu iau în calcul ipoteza asta", a răspuns Nicuşor Dan, întrebat ce va face dacă nu i se va valida candidatura, în contextul în care la BEC ar fi fost înregistrate în jur de 300 de sesizări în privinţa candidaturii sale.



Nicuşor Dan a spus că este optimist că România va face alegerea corectă în 4 şi în 18 mai.



"O să fie o campanie electorală în care o să conteze foarte puţin partidele politice şi simpatia oamenilor pentru diferitele formaţiuni politice. Este foarte, foarte simplu, există trei opţiuni. O opţiune este Rusia, o opţiune este 'nu schimbăm nimic' şi opţiunea pe care eu o consider singura validă pentru acest moment al României este o schimbare profundă a modului în care funcţionează statul, cu păstrarea însă a direcţiei occidentale a României. Asta este foarte, foarte simplu despre ce va fi vorba în această campanie electorală şi din cauză că partidele politice au o rată de încredere foarte scăzută, şi pe bună dreptate. O să fie o campanie în care oamenii simpli vor conta mult mai mult decât politicienii şi partidele politice. Deci, o să fie o campanie în care oameni care vorbesc cu vecinii lor, cu colegii lor de muncă, cu rudele, se exprimă pe reţelele sociale, unde au conturi şi se susţin în argumente unii pe alţii, vocea lor va fi mult mai importantă decât vocea politicienilor şi chiar a candidaţilor din această campanie. Şi de asta eu sunt în primul rând recunoscător miilor de voluntari care s-au înscris în campania aceasta (...). Faptul că ei sunt atât de mulţi şi de implicaţi îmi dă optimism că România va face alegerea corectă în 4 şi în 18 mai", a mai declarat Nicuşor Dan.



El a opinat că România are trei probleme: "una este nefuncţionarea statului, a instituţiilor, strâns legată de corupţie, a doua este că România nu are nişte obiective, nişte direcţii de ţară pe diferitele domenii de activitate şi a treia problemă este că România are o societate fracturată şi îi lipseşte un mediator".



"Şi faţă de aceste probleme, România are nevoie de un preşedinte care să pună presiune pe reforma statului, pe funcţionarea mecanismelor anticorupţie, deci pe limitarea corupţiei. Are nevoie de un preşedinte care să identifice specialiştii pe care, din fericire, îi avem şi în zona privată, şi în diaspora, şi în asociaţiile profesionale, şi în firmele de consultanţă care lucrează în România, pentru a defini acele direcţii esenţiale, de la economie, fiscalitate, sănătate, justiţie şi aşa mai departe. Deci, a defini acolo unde vrea să fie România peste 5 ani, peste 10 ani, programe care să aibă obiective clare, termene de execuţie şi bugete clare. România are nevoie de un preşedinte care să medieze şi să facă astfel încât categoriile de români care au evident opinii diferite să ajungă să se înţeleagă unele pe altele, astfel încât să vedem împreună obiectivele comune ale societăţii. Ăsta este locul în care suntem astăzi şi acestea sunt atributele preşedintelui pe care le văd eu azi", a spus Nicuşor Dan.



Acesta s-a întâlnit duminică la Alba Iulia cu voluntari.



De asemenea, a depus o coroană de flori la statuia lui Iuliu Maniu.



Vineri, primarul Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a depus dosarul de candidatură la prezidenţiale şi lista de semnături la sediul Biroului Electoral Central.

AGERPRES