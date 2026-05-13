Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele CEDO: Promisiuni privind implementarea hotărârilor instanței europene

Președintele României, Nicușor Dan, a avut miercuri o întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Mattias Guyomar. Discuțiile dintre cei doi au vizat sprijinul României pentru apărarea drepturilor fundamentale și consolidarea rezilienței democratice.

„Am avut astăzi o întrevedere excelentă cu Președintele Curtii Europene a Drepturilor Omului, Mattias Guyomar. Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și pentru rolul esențial al Curții în protejarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept”, a scris Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe X.

Șeful statului a mai punctat că România „rămâne angajată în implementarea deplină a hotărârilor Curții și în consolidarea rezilienței democratice într-un context geopolitic tot mai complex”.

Întâlnirea vine în contextul preocupărilor europene privind consolidarea statului de drept și protejarea valorilor democratice, dar și pe fondul tensiunilor geopolitice și al provocărilor de securitate din regiune.