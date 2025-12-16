x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Nicușor Dan participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Nicușor Dan participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

de Redacția Jurnalul    |    16 Dec 2025   •   08:43
Nicușor Dan participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est
Sursa foto: Hepta/Nicușor Dan, la summitul UE din Finlanda

Președintele Nicușor Dan participă marți, la Helsinki, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. El va ajunge seara la Londra, unde se va întâlni cu românii din Regatul Unit.

Șeful statului este de luni într-o vizită în Finlanda. Marți, de la ora 9.00, el va vizita VTT Tehnical Research Centre of Finland în orașul Espoo.

De la ora 11.00, președintele României va lua parte la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, la finalul căruia va avea loc o conferință de presă comună a liderilor participanți la Summit.

Programul președintelui va continua marți seara la Londra.

De la ora 22.00, la Ambasada României, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Miercuri, tot la Londra, șeful statului se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit, cu reprezentanți ai companiilor britanice și va participa la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest la Bruxelles, în Belgia.

Joi, Nicușor Dan va participa, tot la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan summit ue finlanda
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri