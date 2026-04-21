x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Nicușor Dan începe marea rundă de negocieri cu partidele!

de Redacția Jurnalul    |    21 Apr 2026   •   13:20
Sursa foto: Nicușor Dan îi cheamă pe liderii politici la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan demarează consultări cu partidele politice, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan.

„În temeiul prerogativelor constituționale, Președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări,”, transmite, marți, Administrația Prezidențială.

Consultările încep la ora 09:00 cu Partidul Social Democrat (PSD).

Programul complet:

ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);
ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: Nicușor Dan partide consultări
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri