Nicușor Dan începe marea rundă de negocieri cu partidele!

„În temeiul prerogativelor constituționale, Președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări,”, transmite, marți, Administrația Prezidențială.
Consultările încep la ora 09:00 cu Partidul Social Democrat (PSD).
Programul complet:
ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);
ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).
