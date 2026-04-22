Jurnalul.ro Ştiri Politică Mesajul Președintelui după consultări: Nicio formulă politică nu poate exclude dialogul între partenerii europeni

de Redacția Jurnalul    |    22 Apr 2026   •   22:03
Sursa foto: Verdict de la Cotroceni: Singura cale de guvernare este dialogul forțelor democratice

Președintele Nicușor Dan a spus miercuri seara, după consultările pe care le-a avut cu partidele, că în orice formulă politică viitoare va fi nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale.

Șeful statului a spus că a avut consultări „informale” cu partidele.

„Suntem evident într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile, neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut, și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică. Pe de o parte. Apoi să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut”, a declarat Nicușor Dan.

El spune că această dezescaladare este necesară pentru viitor: „Și în orice formulă politică majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale. Dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor”.

El i-a asigurat pe români că instituțiile statului funcționează și că nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României.

„Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR. Și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SEFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta”, a mai spus Dan.

(sursa: Mediafax)

