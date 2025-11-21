Nicușor Dan, despre războiul din Ucraina: Securitatea României depinde de condițiile viitoarei păci

Președintele salută eforturile președintelui Donald Trump de a avansa către un armistițiu durabil și o pace negociată.

Nicușor Dan a transmis un mesaj public în care își exprimă poziția privind conflictul din Ucraina.

„Salut în primul rând eforturile reînnoite ale președintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile", a postat Dan pe X.

Președintele a subliniat că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de acordurile ulterioare.

„Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu. Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă", a spus Dan.

Nicușor Dan a precizat că „trăim un moment important, care cere tuturor maturitate, viziune și curaj”.

„Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității dintre aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO”.

Șeful statului a subliniat importanța unui dialog transatlantic intens și sincer, în spiritul solidarității între aliați și al complementarității intereselor între UE și NATO.

Dan a reafirmat că evaluează dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de o importanță capitală pentru România.

(sursa: Mediafax)