Nicuşor Dan reacţionează după căderea Guvernului Bolojan: Vom avea un nou Guvern pro-occidental

Nicușor Dan a ales un format fără sesiune de întrebări din partea jurnaliștilor. S-a întors mai devreme din Armenia, unde se afla într-o vizită oficială, special pentru a gestiona criza politică declanșată de moțiunea PSD-AUR.

„Invit la calm. România este un stat stabil, instituţiile statului funcţionează şi România are o direcţie pe care şi-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcţiile mari ale României, pe direcţia pro-occidentală, pe aderarea la OCDE, pe execuţia bugetului pe 2026 şi pe ţintele de buget pe anii următori, există consens pe SAFE şi PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai – încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai, ultimele ajustări pe PNRR, 31 august – finalizarea PNRR şi vă amintesc că săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiţii de 9 miliarde în SAFE", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

„Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta“, a mai spus Nicușor Dan, marți.

Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan? Nicuşor Dan intervine cu declaraţii oficiale

Guvernul Bolojan a fost demis în urma adoptării moţiunii de cenzură iniţiate de PSD şi AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă” şi 3 voturi anulate. Rezultatul votului aruncă scena politică într-o nouă perioadă de incertitudine.

În acest context tensionat, preşedintele Nicuşor Dan va susţine o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, începând cu ora 18:00. Potrivit informaţiilor oficiale, şeful statului va face un anunţ privind situaţia politică actuală, fără a răspunde întrebărilor jurnaliştilor.

PNL, împărţit în scenarii după căderea guvernului

După adoptarea moţiunii, în interiorul PNL au apărut opinii divergente privind viitorul guvernării. Cătălin Predoiu a sugerat că nu este complet exclusă o posibilă revenire la guvernare alături de PSD.

În schimb, Dan Motreanu a respins ferm acest scenariu. Acesta a declarat că PSD şi AUR, având majoritate parlamentară, trebuie să îşi asume responsabilitatea guvernării și să vină cu o propunere clară de premier și program politic.

Nicuşor Dan exclude categoric un premier susţinut de AUR

Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat în mai multe rânduri că nu va accepta desemnarea unui premier propus de AUR sau de o coaliţie care include acest partid.

Liderul AUR, George Simion, l-a menţionat pe Călin Georgescu ca posibil candidat pentru funcţia de prim-ministru. Totuşi, şeful statului a exclus categoric această variantă, accentuând poziţia sa fermă în actuala criză politică.