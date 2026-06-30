Nicușor Dan își asumă deciziile în fața electoratului: Știu că unii se simt trădați, dar consider că am dreptate

Marți, în cadrul unei conferințe de presă, președintele României Nicușor Dan a fost întrebat ce le transmite românilor care l-au votat și se simt dezamăgiți.

„Le transmit că sunt un om rațional. Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”, a fost răspunsul președintelui.

„Atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat”, a transmis Dan.

„Pentru că altfel, instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi”, potrivit președintelui.

„Și asta înseamnă că eu, fiind un politician rațional, în opinia mea și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”, a adăugat Nicușor Dan.

Când va interveni Nicușor Dan în negocieri? „Văzând și făcând. Sunt tot timpul în București”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat când va simți că e momentul să intervină în negocieri privind viitorul Guvern. „Văzând și făcând. Sunt tot timpul în București”.

Marți, în cadrul unei conferințe de presă, președintele României Nicușor Dan a fost întrebat când va simți că e momentul să intervină în negocieri privind viitorul Guvern.

„Văzând și făcând. Pentru moment, cred că e nevoie de o clarificare de mandate de negociere în rândul fiecăruia dintre partide. E nevoie de discuții între fiecare, între fiecare și mine. Deci, suntem într-un proces”, a fost răspunsul dat de președinte.

Dan a adăugat că „Sunt tot timpul în București. N-am spus că nu o să fac nimic două luni de acum încolo. E un proces”.

„Pentru moment, nu simt că trebuie să mă implic”, a transmis președintele.

„Nu e deloc situația fericită. Pierdem foarte multă energie pentru lucruri pe care cu un guvern normal le-am rezolvat mult mai repede. E bine să avem un guvern cât mai repede, dar dacă asta nu se va întâmpla, România va continua să funcționeze”, a explicat acesta.

„Când am făcut cele două desemnări, am avut convingerea că la fiecare dintre ele am avut convingerea că va trece”, a spus Dan, precizând că „acum nu văd vreo propunere care să aibă măcar speranța că va trece”.

(sursa: Mediafax)