Nicușor Dan, despre „zidul anti-dronă” și colaborarea cu Ucraina: „Suntem în stadiu de discuții preliminare”

Discuții la nivel european pentru apărarea cu drone

Nicușor Dan a declarat, într-o conferință de presă, că statele membre ale Uniunii Europene au demarat consultările privind un plan amplu de securitate, care va include și apărarea antidrone.

„Este o discuție care a început. Nu pot să vă spun în momentul acesta sume sau altceva pentru că discuția nu s-a terminat. (…) Este o discuție tehnică și operațională purtată între miniștrii apărării, care se întâlnesc mult mai des decât Consiliul European”, a explicat șeful statului.

Potrivit acestuia, Consiliul European va avea rolul de a stabili resursele financiare și calendarul măsurilor propuse. Nicușor Dan a menționat că primele rezultate ar putea fi prezentate la reuniunea Consiliului din 23-24 octombrie, când va fi conturat un plan de acțiune privind securitatea europeană.

România și Ucraina, discuții pentru producția comună de drone

În ceea ce privește colaborarea bilaterală, președintele României a confirmat că există discuții preliminare cu Ucraina pentru producția de drone.

„Nu mai este vorba de a cumpăra o tehnologie existentă, ci de a ține pasul cu evoluția. Ucraina, fiind în război, are o capacitate tehnologică evidentă, iar România, ca și alte țări europene, vrea să intre într-o colaborare reciproc avantajoasă”, a spus Nicușor Dan, la Copenhaga.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a detaliat că negocierile pentru înființarea unui joint venture între o companie românească și una ucraineană au avansat considerabil în ultima perioadă. „Ucraina este printre liderii mondiali în producția de drone. Nevoia i-a obligat să fie inovativi, iar România vrea să beneficieze de aceste inovații”, a precizat oficialul.

Următorii pași: scrisoare de intenție și finanțare europeană

Moșteanu a explicat că urmează semnarea unei scrisori de intenție, primul pas concret către realizarea parteneriatului. Proiectul va fi sprijinit prin programul european SAFE (Supporting Arms and Fatigue Equipment), destinat dezvoltării industriei de apărare.